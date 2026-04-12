10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್: 80 ವರ್ಷ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ
ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರಿಂದು ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 12, 2026 at 4:02 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : "ಹುಮಾರಿ ಸಾನ್ಸ್ ನಹಿ ಹೋತಿ ತೋ ಆದ್ಮಿ ಮಾರ್ ಜಾತಾ ಹೈ, ಮೇರೆ ಲಿಯೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೇರಿ ಸಾನ್ಸ್ ಹೈ. (ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಸಂಗೀತ ಉಸಿರಾಟದಂತಿದೆ). ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 90ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಭಾನುವಾರ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಆಶಾ ಅವರು "ಆಜಾ, ಆಜಾ" ಎಂಬ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ "ಜುಸ್ತುಜು ಜಿಸ್ಕಿ ಹೈ" ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಚಿಂತನಶೀಲ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವರು.
ಅವರು ಎಂಟು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಾಡಿದರು. ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಮರುಶೋಧಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳವರೆಗೆ, ವಿನೈಲ್ನಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ವರೆಗೆ, ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ವಿಕಸಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧುಬಾಲಾ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್ವರೆಗೆ, ನಾಯಕಿಯರ ಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಆಶಾ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವ ನಿರಂತರತೆಯಾಗಿ ಉಳಿದರು.
80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ "ಏಕ್ ಮೇ ಔರ್ ಏಕ್ ತು" ಹಾಡಿಗೆ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ, 2024ರಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹುಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ, ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ "ತೌಬಾ, ತೌಬಾ" ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದಾಜು 12,000 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರುವ ಅವರು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 20 ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಾಡಿರುವುದು ಅವರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಸಂಗೀತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನನ: ಆಶಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಾದ - ಲತಾ, ಉಷಾ, ಮೀನಾ ಮತ್ತು ಹೃದಯನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತವು ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಗುರಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಲತಾ ಮತ್ತು ಉಷಾ ಗಾಯಕಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೀನಾ ಮತ್ತು ಹೃದಯನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದರು.
1933ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆಶಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ದಿನನಾಥ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಅವರಂತೆಯೇ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹಾಡನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
1943 ರಲ್ಲಿ "ಮಜ್ಹಾ ಬಾಲ್" ಗಾಗಿ "ಚಲಾ ಚಲಾ ನವ್ ಬಾಲಾ" ಎಂಬ ಮರಾಠಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರು. 1948ರಲ್ಲಿ "ಚುನಾರಿಯಾ" ಗಾಗಿ "ಸಾವನ್ ಆಯಾ" ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.
ಆದರೆ ಆಶಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ಮರುಶೋಧಿಸಿದರು. 1950 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಕ ಒ. ಪಿ. ನಯ್ಯರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದರು.
1960 ಮತ್ತು 70ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್. ಡಿ. ಬರ್ಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪುನರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿತು. "ಪಿಯಾ ತು ಅಬ್ ತೊ ಆಜಾ" ಮತ್ತು "ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್" ನಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಅವರ ಅಪ್ರತಿಮ ಬಹುಮುಖತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು. ಅವರ ಧ್ವನಿಯು ಇಂದ್ರಿಯ, ತಮಾಷೆ, ಬಂಡಾಯ, ಪ್ರಣಯ, ದುಃಖಕರ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಳವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹುಗಳಾಗಿತ್ತು.
ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ: ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಹಲವು. ಆಶಾ ಅವರ ಮಗ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಗ ಹೇಮಂತ್. 2015 ರಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಮಗಳು ವರ್ಷಾ 2012ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
"ನಾನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾನು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ನಾನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ 'ಮಜೆದಾರ್' ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ" ಎಂದು 2023ರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ 92 ವರ್ಷ. ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಭಾರತವನ್ನು ಧ್ವನಿಸಿದರು.
ಸರೋದ್ ವಾದಕ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ "ಲೆಗಸಿ" ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಲ್ಬಮ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿತ್ತು.
2006ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ವಾರ್ಟೆಟ್ ಕ್ರೋನೋಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ "ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್: ಸಾಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಡಿ ಬರ್ಮನ್ಸ್ ಬಾಲಿವುಡ್" ಗಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿತ್ತು.
