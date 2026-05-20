'ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾರನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು, ಕುಣಿದಿದ್ದರು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್': ಅರ್ಚಕ
ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರ ವಿವಾಹ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಪುರೋಹಿತರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 11:45 AM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ 2023ರಲ್ಲಿ ಕಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆತ್ಮೀಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ್ದರು. ವಿವಾಹವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದ್ಧೂರಿ ಆಚರಣೆಯ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳ ವಿವಾಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಪುರೋಹಿತ ಅಂಕಿತ್ ಬಾತ್ರಾ (Ankit Batra), ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ದೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಂಕಿತ್ ಬಾತ್ರಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊರಗಿನಿಂದ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಒಳಗೆ ಗೌಪ್ಯತಾ ನಿಯಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದಿ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳ ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಅತಿಥಿಗಳು ಸಮಾರಂಭದ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ.
"ಉದಯಪುರದ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಭದ್ರತೆ ಸಖತ್ ಇನ್ಸೇನ್ ಆಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಬಾರದು (ನೋ-ಫೋಟೋ) ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅನೇಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ ಒಂದು ಘಟನೆ - ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಾಸ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಧು ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಯ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂಕಿತ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಮಾರಂಭ ಭವ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋಗಳಿಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಳಿಯೂ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಮಾರಂಭವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು'' - ಅಂಕಿತ್ ಬಾತ್ರಾ.
ವಿವಾಹದ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು ವಧು-ವರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಪಂಡಿತರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫೆರಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಔಪಚಾರಿಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದವು. "ಇದು ಕೇವಲ ಪಠಣವಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಇನ್ನೂ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ಅಂಕಿತ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣ. ದೆಹಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾನ್ ವರನ ಕಡೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿತ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಜಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಜಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪರಿಣಿತಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ರು. ನಟಿ ಹಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಹಾಡನ್ನು ರಾಘವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಬ್ರೈಡಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳಿಬಂತು. "ಇದು ರಾಘವ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಕೆಲ ಕಾಲದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಳಿಕ 2023ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಮಗ ನೀರ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದಂಪತಿ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.