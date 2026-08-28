'ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1,100+ ಜನರಿಂದ ಕೆಲಸ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸೆಟ್ಗಾಗಿ 80 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು': ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕೆರೆ ಸಂದರ್ಶನ
ಹಾಲಿವುಡ್ ರೇಂಜ್ನ ಮೇಕಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 28, 2026 at 12:47 PM IST
'ಕೆಜಿಎಫ್' ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಹ-ಬರೆದು, ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಆಗಸ್ಟ್ 26, ಬುಧವಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ, ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಿಕಟ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತಾದರೂ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 190+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೆಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಇದು ಹಾಲಿವುಡ್ ರೇಂಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಬಹುತೇಕರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕೆರೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲ್ಯೂಸಿವ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ? ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀವು ಹಾಕಿದ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಯಾವುದು? ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ, ಸವಾಲುಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು? ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ?. ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯಶ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಾ?
''ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಯಶ್ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಆಫರ್ ಬಂತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ಗಳು ನಡೆಯೋದು ಅಂತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಯಶ್ ಸರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾದ ಸುಮಾರು ಶೇ.80ರಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಯ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಮಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂಬುದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಯಶ್ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂತು. ನನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು. ಕೆಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಗವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಕಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಖಂಡಿತಾ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಗವರು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಿ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇರಿ ಎಂದ್ರು. ನನ್ನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿತು. ನಂತರ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಇದು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅರಿತಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರೋಮಾಂಚನವಾಯ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು''.
''ಸಿನಿಮಾದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ರನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಶ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಗೂಗ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಅವರು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಅಭೀದ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಮಿನಿಯೇಚರ್ಸ್ ತಂದಿದ್ರು. ನಾವು ಮಿನಿಯೇಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ, ಅವರ ಮೆಥಡ್ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಬೇರೆ. ನಾವು ಕೀ ಮಾಡೆಲ್ನಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಯಾವುದು? ಹೇಗಿತ್ತು ಕೆಲಸ?
''ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 11 ಅದ್ದೂರಿ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಗೋವಾ ಏರಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮದರ್ ಸೆಟ್, ಫೈಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ರಾಯನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಓಪಿಯಂ ಡನ್, ಬ್ರಾಥೆಲ್ ಏರಿಯಾ, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್, ಜಾಝ್ ಕ್ಲಬ್... ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಎಂಟಿ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 25 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆವು. 1 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಹಗಲಿರುಳು ಸುಮಾರು 1,100 ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಇತ್ತು. ಇದೊಂದು ಅನುಭವ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಓಲ್ಡ್ ಗೋವಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸುಮಾರು 2 ಕಿ.ಮೀ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಕಾಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ. ಯಶ್ ಸರ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಅಷ್ಟೂ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬ್ಯುಷನ್ ತರ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಯಶ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ರು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಕೂಡಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು - ನೀವು ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಎಂದು.
ಆಗ ಯಶ್ ಸರ್ ನಗುತ್ತಾ - ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸೆಟ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಹಾಕೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಇವರನ್ನು (ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕೆರೆ) ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವರನ್ನೇಕೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು? ಇವರ್ಯಾಕೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಅಂತಾ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವರೇಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ನಾವು ಕನ್ನಡದವರಾಗಿಯೇ ಇರೋಣ ಎಂದು ಯಶ್ ಸರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್, ಕೋರಿಯಾಗ್ರಾಫರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಸರ್ದಾರಿಯಾ ಅಂತಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತಲುಪಿದ್ರೂ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ್ರೂ, ನಮ್ಮವರು ಈ ರೇಂಜ್ಗೆ, ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ? ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸರಿದೂಗ್ತಾರಾ? ಎಂದು ಯೋಚಿಸದೇ, ನಮ್ಮವರು ಏಕೆ ಮಾಡಲ್ಲವೆಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರು ಎಂದು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು?
ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ರಾಜೀವ್ ರವಿ ಸರ್ನ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಪಯಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರು ಸೆಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೆಟ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀರೆಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅನುಭವ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ 10 ಜನ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕೆಂಬುದು ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿತ್ತೆಂದ್ರೆ 10 ಸೆಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು. ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಸರ್ನನ್ನು ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸರ್ ಬಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಗವರು ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ 10 ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಗ ಅವರು, "ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಅವರ ಟೈಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದೇ 10 ಜನ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿರೋದು'' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಟ್ಗಳು ರೆಡಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು. ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ನಾನು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಇನ್ನೂ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಟಬ್ ಸೀನ್ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆ ಟಬ್ ಅನ್ನು ಮುಂಬೈನಿಂದ ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಟಬ್ ಮಾಡಲು 25 ದಿನಗಳು ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಓರ್ವ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವೇಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದೆ. ಯಶ್ ಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೇತನ್ ಅವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದೆ. 45 ದಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಟಬ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆವು. ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕೆರೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಟ್ಗಳ್ಯಾವುವು?
ರಾಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಟ್. ರಾಯನ ಮನೆ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಂಟೈರ್ ಇದೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಜಾಝ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ರಿಯಲ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತದೋ ಅದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಅದೇ ತರಹದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮುಂಬೈನಿಂದ ತರಿಸಿದೆವು. ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್, ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ಗಳೇನು ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಎಪಿಸೋಡ್, ಆಮೇಲೆ ಆ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರದ ಫೈರಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಶೂಟ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗನೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದರ ಸೆಟ್ ಡೆಕೊರೇಷನ್, ಸೆಟ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್, ಡೆಕೊರೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದಾಜು 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕೆರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರಾ? ಮನೆಯವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 15 ಮಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆವು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಶ್ ಅವರ 4 ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮ ಇದು. ಯಶ್ ಅವರ ಡೆಡಿಕೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?. ರಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬೋರ್ ಒಡೆಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ನಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡಿಬಿಡಬಹುದು. ನಾವು ನಿರಂತರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು. ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ನಮಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಕ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ "ಅಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು?. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
ನಾವು ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಥೆಗೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗುವಂತ ಸೀನ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀರೋ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾವೇ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಅಲ್ವೇ ಅಂತಾರೆ ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕೆರೆ.
ಸಂದರ್ಶನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತುಂಬುಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು.
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ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ತಂದೆ ಮಗನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಧ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಬಲ ದರೋಡೆಕೋರ ರಾಯನ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 190 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
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