'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ದನಿಯಾದ ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್​​: ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಕಂಠದಾನ

'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್, ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್, ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಸೇರಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ಗಾಯಕರುಗಳು ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Armaan Malik sang song For 'Koragajja'
'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ದನಿಯಾದ ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ (Photo: ETV Bharat)
Published : December 9, 2025 at 4:49 PM IST

'ಕೊರಗಜ್ಜ'. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡು ತೆರೆಗೆ ಬಂದ 'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಇದೀಗ ದೈವದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ 'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ದನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ 'ಗುಳಿಗಾ ಗುಳಿಗಾ' ಹಾಡು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಝೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಜೊತೆ ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ದನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Shreya Ghoshal sang song For 'Koragajja'
'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ದನಿಯಾದ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ (Photo: ETV Bharat)

ಹೌದು, ಅತ್ಯಂತ ಸುಮಧುರ ಮತ್ತು ರಿಚ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಸಾಲುಗಳುಳ್ಳ ಹಾಡನ್ನು ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಬರೆದಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕವಿ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಬರೆದ ಈ ಹಾಡಿನ ಕಾವ್ಯಮಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೋಪಿ ಸುಂದರ್ ರಾಗ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್, ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್, ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಸೇರಿ ದೇಶದ ಘಟಾನುಘಟಿ ಗಾಯಕರುಗಳು ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾದ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ, ಪ್ರತಿಮಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದ ಸನ್ನಿಧಾನಂದನ್, ಅನಿಲ ರಾಜಿವ, ಕಾಂಜನ ಶ್ರೀರಾಂ, ವಿಜೇಶ್ ಗೋಪಾಲ್, ಸೌಮ್ಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡಾ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ದನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಗೋಪಿ ಸುಂದರ್ ಅವರ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್​ ಇದೆ.

ಇನ್ನೂ, ಗುಳಿಗ ಗುಳಿಗ ಹಾಡಿನ ಸಂದರ್ಭ ತಂಡ ಕೆಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಅವರು ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಧ್ವಾನ್ ವರುಣ್ ಭಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟರು. ಆಗವರು ಗುಳಿಗನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ, ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೂ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಿನೆಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

