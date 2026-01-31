ETV Bharat / entertainment

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸೀತಾ ಪಯಣ' ರಿಲೀಸ್: ಮಗಳ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಂದೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ

ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ, ನಿರಂಜನ್ - ಐಶ್ವರ್ಯ ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಸೀತಾ ಪಯಣ' ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರಚಾರ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.

'ಸೀತಾ ಪಯಣ' ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 31, 2026 at 11:27 AM IST

ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಸೀತಾ ಪಯಣ' ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿರುವ ಲವ್​​ ಸ್ಟೋರಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಸೀತಾ ಪಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಮೆಲೋಡಿ ಗೀತೆ 'ಪಯಣವೇ....' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅರ್ಜುನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ದಿಗ್ಗಜ ನಟರಾದ ಸತ್ಯರಾಜ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಮತ್ತು ಕೋವೈ ಸರಳಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕನ್ನಡ ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಕೂಡಾ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಬಿತ್ತಿರಿ ಸತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಿರಿ ಹನುಮಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.

ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸೀತಾ ಪಯಣ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕ್ಷಣ (Photo: ETV Bharat)

ಮೆಲೋಡಿ ಕಿಂಗ್ ಅನೂಪ್ ರೂಬೆನ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಪಯಣವೇ.... ಹಾಡಿಗೆ ಭರತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಅನೂಪ್ ರೂಬೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ನೈಜ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಜನಾ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಡಿನ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಸೀತಾ ಪಯಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರೇ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ. ಬಾಲಮುರುಗನ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು ಸೀತಾ ಪಯಣ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

ಸೀತಾ ಪಯಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ (Photo: ETV Bharat)

'ಸೀತಾ ಪಯಣ', ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡದ 2ನೇ ಚಿತ್ರ. ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಬಹುಭಾಷೆಯ ಸುಮಾರು 15 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತಾ ಪಯಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ರೆಡಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ.

ನಿರಂಜನ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅರ್ಜುನ್ (Photo: Film Poster)

ಪ್ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದದಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಈ ಪ್ರೇಮ್​ಕಹಾನಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 'ಅಸಲಿ ಸಿನಿಮಾ' ಹಾಡು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ 'ಪಯಣವೇ....' ಗಾನಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೆರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

