ಸಲ್ಮಾನ್​​ ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?; ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್​​ ಯಾವಾಗ?, ಸಲೀಮ್​​ ಹೆಲ್ತ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಪುತ್ರ

ಫಿಲ್ಮ್​ಮೇಕರ್ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆ, ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Salim Khan, Arbaaz Khan
ಸಲೀಮ್​ ಖಾನ್​, ಅರ್ಬಾಜ್​ ಖಾನ್ (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 13, 2026 at 2:38 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್ (90) ಅವರನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಂದೆ ಇನ್ನೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಖಾನ್ ಕುಟುಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಹೌದು, ಪುತ್ರ, ನಟ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಫ್ತಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

"ಅವರು (ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್) ಈಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್​ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಂದು ನಟನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು "ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ನಂತರ ಖಾನ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್​, ''ಸಲೀಮ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ನೇರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು, ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸಮಯ ಕಳೆದೆ. ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಂದು 90 ವರ್ಷದ ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮೆದುಳಿನ ಲಘು ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ನಂತರ ಮುಂಬೈನ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದರು. ಪುತ್ರ ಸಲ್ಮಾನ್​, ಅರ್ಬಾಜ್, ಪುತ್ರಿ ಅಲ್ವಿರಾ ಖಾನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ, ಸಲ್ಮಾನ್​ ಸಹೋದರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರ ಪತಿ, ನಟ ಆಯುಷ್ ಶರ್ಮಾ, ಅರ್ಬಾಜ್​ ಖಾನ್​ ಪತ್ನಿ ಶುರಾ ಖಾನ್ ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾನ್​ ಕುಟುಂಬ ಉಪಸ್ಥಿತವಿತ್ತು.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು, "ಎಮ್​​ಆರ್​ಐ, ಸಿ.ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್​​ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೆವು. ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ನಿತಿನ್ ಡಾಂಗೆ ಅವರು ಡಿಎಸ್​ಎ ಎಂಬ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಐಸಿಯುಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಡಿಕಲ್​ ಟೀಮ್​ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 90 ವರ್ಷವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಕೆಲ ಟೆಸ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ 90ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಲೀಂ ಖಾನ್, ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಜೋಡಿ ಸಲೀಂ-ಜಾವೇದ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್​ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

