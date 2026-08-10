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ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಪುತ್ರನ ಕಾರು ಅಪಘಾತ: ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು

ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಮೀನ್ ಅವರಿದ್ದ ಕಾರು ಚೆನ್ನೈನ ಕಥಿಪರಾ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಳಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಸಂಭಾವನೀಯ ದುರಂತದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

A.R Rahman's Son Ameen accident met an car accident
ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಪುತ್ರ ಅಮೀನ್ (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2026 at 9:47 AM IST

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ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ, ಗಾಯಕ ಎ.ಆರ್.ಅಮೀನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಚೆನ್ನೈನ ಗಿಂಡಿ ಕಥಿಪರಾ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಳಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ.

ಕೊಯಂಬೇಡುವಿನಿಂದ ಎ.ಆರ್.ಅಮೀನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಭಾರ್ಗವ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು, ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.

ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವ ಜನನಿಬಿಡ ಕಥಿಪರಾ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಳಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಕೂಡಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿ/ಅಪಘಾತದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎ.ಆರ್.ಅಮೀನ್ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ 2015ರ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 'ಓ ಕಾದಲ್ ಕಣ್ಮಣಿ' ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 'ಮೌಲಾ ಸಲ್ಲಿ ವಸಲ್ಲಿಮ್' ಹಾಡಿಗೆ ಅವರು ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮೀನ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹಲವು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಗೀತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಮೀನ್ ಅವರು ಸೌತ್ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದ ಹಿಟ್ 'ಚಿಕಿರಿ ಚಿಕಿರಿ' ಹಾಡಿನ ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಗಾಯಕಿ ಜಸ್ಲೀನ್ ರಾಯಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್​ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ 'ಭೀಗಿ ಭೀಗಿ'ಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೂಡಾ ಇದ್ದಾರೆ.

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ಇನ್ನೂ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್​ ವಿಜೇತ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು 2, ಬಟ್ವಾರಾ 1947, ಮೂನ್ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ನಟ ಧನುಷ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರಿ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಹೆಸರಿಡದ ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್​ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮಗ ಅಮೀನ್
ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮಗನ ಕಾರು ಅಪಘಾತ
ಅಮೀನ್ ಕಾರ್​ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್
AR RAHMAN SON ACCIDENT

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