ಪ್ರೀತಮ್ ಗುಬ್ಬಿಯ 'ಮೈ ಬೇಬಿ'ಗೆ ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಾಥ್: ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ಮೊಮ್ಮಗಳ 'ಮಾತು ನೀನೆ' ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ
''ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ!'' ಎಂದು ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 11:14 AM IST
ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೀತಮ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮೈ ಬೇಬಿ'. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಸಲುವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜ, ''ನಕುಲ್ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಅವರು ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಜಸ್ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹಾಡಿರುವ ಮಾತು ನೀನೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ!'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಮ್ ಗುಬ್ಬಿ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ್ಕಹಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರವೂ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐಕಾನ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಆನೆಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನೇಚರ್ ವೈಬ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸಾಗುವ ಈ ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಯಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ರಾಗ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಜಸ್ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೇಳುಗರ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಮುಖ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಲಂಕೇಶ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಸುಂದರ ಪರ್ವತಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಕಪಲ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಭಿಲಾಷ್ ಕಳತ್ತಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೈ ಬೇಬಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವಪೀಳಿಗೆಯು ಪ್ರೀತಿ, ಜೀವನ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಮನಾಲಿಯ ಹಿಮಾವೃತ ರಮಣೀಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಸಾಗಲಿದೆ.
Happy to share #MaathuNeene, composed by @NakulAbhyankar and sung by @JaskaranSingh Best wishes and prayers to the entire team. God bless! 🔗 https://t.co/9gCO1OAkdL https://t.co/sCzBD3qi5E https://t.co/vODLnf6bK1 @PreethamGubbi, #RanganathKempanahalli, #Sumukha, #Esha, #NagarjunSharma #RanganathKempanahalli, #NidhiFilmsProductions— A.R.Rahman (@arrahman) November 11, 2026
ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರೀತಮ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಭಾವಿಯ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿತು. ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ, ದಿವಂಗತ ಲೇಖಕ ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇಶಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಮೊದಲ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮನದ ಕಡಲು ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಸುಮುಖ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.
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'ನಿಧಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ್ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ (ಆರ್.ಕೆ) ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆ.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಾಡಿನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದಲೇ 'ಮೈ ಬೇಬಿ' ಸಿನಿಮಾ ಯೂತ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
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