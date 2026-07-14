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'ಅಜ್ಜಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡ ಅಥವಾ ಕಾಣದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಅಳೆಯಬೇಡಿ': ಟ್ರೋಲ್​ಗೆ ಎಸ್​.ಜಾನಕಿ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಬಹುಭಾಷಾ ಗಾಯಕಿ ಜಾನಕಮ್ಮ ಜುಲೈ 11ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಗಿದೆ.

S Janaki with Family
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್​ ಜಾನಕಿ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 14, 2026 at 12:55 PM IST

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'ಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಪ್ಸರಾ ವೈದ್ಯುಲಾ (Apsara Vydyula), 'ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ ಅಥವಾ ನೋಡದ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಅಳೆಯಬೇಡಿ' ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯ ನಿಧನ, ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದ ವೇಳೆಯ ಅಪ್ಸರಾ ಅವರ ನಡೆ ಕೆಲವರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪ್ಸರಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ವರ್ಷಾ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ತುಂಬಾನೇ ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ನಾನು ಇಂದು ಇರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು (ಅಕ್ಕ) 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಆ ನಷ್ಟದಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದುಃಖವು ಮಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಸಾಗಿಸಲು ಕಲಿಯುವ ವಿಷಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅವರೀಗ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ.

ಅವರಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ: ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಕಾಣದ ಕಾರಣ ಜನರು ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವ ಅಥವಾ ನೋಡದ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಅಳೆಯಬೇಡಿ. ಆಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಾವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನವು ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನನ್ನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿಸಿದೆ. ದುಃಖ ಸದಾ ಜೋರಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಶಾಂತ, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ.

ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರೆಂದು ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಸೌಮ್ಯ, ದಯೆ, ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ವಿಷಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಂಡರು. ವರ್ಷ ಕೂಡಾ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದರು.

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ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡದ್ದು, ಮಗುವಿನಂತಹ ಮನೋಭಾವವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೋ, ಆ ಆಲೋಚನೆ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಜುಲೈ 12ರ ಸಂಜೆ ಹೆಚ್​.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಿಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಾನಕಮ್ಮನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕೂಡಾ ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಪ್ಸರಾ ಅವರಿಂದ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

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ಎಸ್ ಜಾನಕಿ
ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಪ್ಸರಾ
ಅಪ್ಸರಾ ವೈದ್ಯುಲಾ
S JANAKI

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