ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಸೇರಲಿದೆ ಅಪ್ಪು ಜೀವನಕಥೆ: ಅಭಿಮಾನಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿದ ಅಶ್ವಿನಿ
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 14, 2026 at 4:41 PM IST|
Updated : January 14, 2026 at 5:04 PM IST
ಮಂಡ್ಯ: ಕರುನಾಡಿನ ನಗುಮೊಗದ ಒಡೆಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ನೆನಪು ಕನ್ನಡಿಗರೆದೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಧನೆಯ ಜತೆಗೆ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳು.
ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟನಾ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿಯೂ ಜನಮನ ಗೆದ್ದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ 'ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಈಗ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.
ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು 'ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ' ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಲೆಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ.
ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಫಲವಿದು. ಹೌದು, ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡುಕುತೊರೆಯ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾ.ಮಾ ಹರೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಖಂಡರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಪಠ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. 2025-2026ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಾ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಮಾರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಪ್ಪು ಜೀವನ ಕಥೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯ ಮಗುವನ್ನು ಮುದ್ದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು, ಪತ್ನಿ ಶುಭ ಶ್ರೀ, ಅಜ್ಜಿ ಶಿವಮ್ಮ, ಮಗು ತ್ರಿಷಿಕಾ ಜತೆ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪು ಜೀವನ ಕಥೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ 4 ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನೂ ಕೂಡಾ ಅಪ್ಪು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಸದಾ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಡಾ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ, ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ತಿರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗೋವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನವಿಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪತ್ಯಕ್ಷ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.