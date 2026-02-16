ಮುಂಬೈನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಅನುಷ್ಕಾ: ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿರುಷ್ಕಾ - ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, ತಮ್ಮ ಪತಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 16, 2026 at 11:59 AM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈವೆಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಅದರಂತೆ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಾದರಿ ದಂಪತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿರುಷ್ಕಾರನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಬ್ ನೆ ಬನಾದಿ ಜೋಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಹಾಫ್-ವೈಟ್ ಎತ್ನಿಕ್ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೊಬಗು ಬೀರಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ಬೀರಿದರು. ಜೋಡಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2013ರಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಅನುಷ್ಕಾ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ 2014ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ವಿರಾಟ್, ಅನುಷ್ಕಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೆದುರೇ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2017ರಂದು ಇಟಲಿಯ ಟಸ್ಕನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೊರ್ಗೊ ಫಿನೋಚಿಟೊ ಎಂಬ ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ ಜೋಡಿಗೆ, ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರೆ ಇವರಂತಿರಬೇಕು ಎಂದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐಕಾನ್ ಜೂಲನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಕ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಪಯಣಕ್ಕೆ 20 ವರ್ಷ: ''ತಮ್ಮ ಸುಖಾಗಮನ ಬಯಸುವ" ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್
2008ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ರಬ್ ನೆ ಬನಾ ದಿ ಜೋಡಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೂವರು ಖಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೂ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಝೀರೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ: ಹಳೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೆಳೆಯ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಆದ್ರೆ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡಿತು. ಅವರು 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದಂತೆ 240 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಸರಣಿಗೂ ಮೊದಲು, ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್)ನಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.