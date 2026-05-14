ಯುಕೆ ಏಷ್ಯನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಯುಕೆ ಏಷ್ಯನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ 2026ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ ಫ್ಲೇಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 14, 2026 at 4:46 PM IST
ಕೆನಡಿಯನ್-ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಕ್ಯಾಲೋರಿ'(Calorie)ಯಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಯುಕೆ ಏಷ್ಯನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ ಫ್ಲೇಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಖೇರ್ ತಮ್ಮ 71ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧನೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈಶಾ ಮರ್ಜಾರ (Eisha Marjara) ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ 'ಕ್ಯಾಲೋರಿ' ಚಿತ್ರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜೇತ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಖೇರ್, ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 'ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಮೋಶನಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್'ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರವು ನಿಜ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು "ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನಲಿ ಡ್ರೇನಿಂಗ್" ಎಂದು ನಟ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಖೇರ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸದಾ ಅದ್ಭುತ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಈಶಾ ಮರ್ಜಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜೋ ಬ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 'ಕ್ಯಾಲೋರಿ' ಚಿತ್ರದ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ನಟ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ನಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಮೇ 15 ಮತ್ತು 16ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಟಾಟಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 'ಜಾನೆ ಪೆಹಚಾನೆ ಅಂಜಾನೆ' ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನು ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕೌಸರ್ ಮುನೀರ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ತನ್ವಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಸ್ಕರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಪಡೆಯಿತು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖೋಸ್ಲಾ ಕಾ ಘೋಸ್ಲಾ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಕಾಜೋಲ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ "ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ" ಸಿನಿಮಾದ ಐಕಾನಿಕ್ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತೆಯೂ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.