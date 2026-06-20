'ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ' ರಿಲೀಸ್ ದಿನವೇ ಬರ್ತಿದೆ 'ಕರಾವಳಿ'; ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿ ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತಾ ಜುಲೈ!
'ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ' ರಿಲೀಸ್ ಆದ ದಿನವೇ 'ಕರಾವಳಿ' ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಗುರುದತ್ ಗಾಣಗ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 20, 2026 at 8:39 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಂತ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಕದ ತಟ್ಟುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರಗಳೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಕಥೆ ಮುಗಿಯಿತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 'ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ' ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂತು. 2025ರ ಜುಲೈ 24ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಈ ಚಿತ್ರವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲೂ ಕಳೆದುಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೂಪಿಸಿತ್ತು.
ಈ ವರ್ಷವೂ ಅಂತಹದೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಗೆ ಅದೇ ದಿನ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ದಿನವೇ ಜುಲೈ 24ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರವಸೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಕರಾವಳಿ' ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟೀಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕರಾವಳಿ ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾರಂಗ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ, ಎಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಕರಾವಳಿ, ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸೊಗಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಮಾನವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಕಾ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಂಪದಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಮಿತ್ರ, ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಧರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವಿದೆ.
ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕೆ ಫಿಲಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಗಾಣಿಗ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರು ಸಂಗೀತ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಸದಾನಂದನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.
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