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ವಿವಾದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್

'ಕರಾವಳಿ' ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

Director Gurudat Ganiga, Actor Raj B.Shetty, Singer B.Jayashree
ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್​ ಗಾಣಿಗ, ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಾಯಕಿ ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 11, 2026 at 2:03 PM IST

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'ಕರಾವಳಿ'. ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಸಂಭಾವನೆ ಮನಸ್ತಾಪ'ದ ಮಧ್ಯೆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಹೌದು, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡೊಂದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ, ನಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ, ರಂಗಕರ್ಮಿ ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್​ಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

'ಕರಾವಳಿ' ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಗಾಯಕಿ ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ (Film Team)

ಕರಾವಳಿ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ. ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆನೆಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಾಡು ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಎಮೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್​​ ಹಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ಡಿವೈನ್ ಸಾಂಗ್​ಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ.

ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಸಖತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Singer B.Jayashree with 'Karavali' film Team
'ಕರಾವಳಿ' ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಗಾಯಕಿ ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ (ETV Bharat)

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ಧ್ವನಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಲು ಸಿಗುತಿತ್ತು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡದ ಗಾಯಕಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ಹಾಡನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಾನಪ್ರಿಯರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗ್ ಮುದ್ದು ಗುಮ್ಮ... ಹಾಗೂ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಕರಾವಳಿ ಹಾಡುಗಳು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವ ಹಾಡು ಬರಲಿದೆ? ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಹಾಡಿರುವ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಸಹ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Singer B.Jayashree with 'Karavali' film Team
'ಕರಾವಳಿ' ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಗಾಯಕಿ ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ (ETV Bharat)

ಅಂದಹಾಗೆ, ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರು ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಿದೆ. ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕೆ ಫಿಲ್ಮಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಗಾಣಿಗ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್, ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಸಂಪದಾ, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮಿತ್ರ, ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ, ಶ್ರೀಧರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಇದೇ ಜುಲೈ 24ಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ವಿವಾದವೇನು?

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಾಯಕ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ​ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಟ ಮಿತ್ರ, ನಟಿ ಸಂಪದ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉಪಸ್ಥಿತವಿತ್ತು. ಟ್ರೇಲರ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಧ್ವನಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈವೆಂಟ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಗಲಾಟೆಗೆ ಮುಂದಾದರು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸಂಭಾವನೆ ವಿಷಯ ಹೊರಬಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆ ಈಗ್ಯಾಕೆ? 'ಕರಾವಳಿ' ವಿವಾದದ ನಡುವೆ 'ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆಪ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ದಿಲೀಪ್, ಅವಿನಾಶ್ ಹಾಗೂ ನಂದಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್​ಗೆ​​ ಕೊಡಲು ಬಾಕಿಯಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮರುದಿನವೇ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ': ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ

ವಿವಾದ ಉಲ್ಭಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವ ಅಪರಿಚಿತರ ವಿರುದ್ದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪೋಲಿಸ್ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ನಾಯಕ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮರುದಿನವೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ಬಿ ಜಯಶ್ರೀ
ಕರಾವಳಿ ವಿವಾದ
ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ದೇವರಾಜ್
ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ
B JAYASHREE SANG KARAVALI SONG

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