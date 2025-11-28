ETV Bharat / entertainment

ಬಸವಣ್ಣನವರ 'ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು' ವಚನ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ರಾಗಪೋಣಿಸಿದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್

'ಉಳ್ಳುವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು' ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

'Ullavaru Shivaalayava' Video Song out
ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಹಾಡು ಅನಾವರಣ (Photo: Song poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 28, 2025

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಕಾಯಕಯೋಗಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಹಿತ, ಸರಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಥ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಸರಳ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯವೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ರಾಗನಿಧಿ ಜೆ ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಭಾವಗೀತೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ವಚನವೊಂದನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದುವೇ 'ಉಳ್ಳುವರು ಶಿವಾಲಯವ' ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್.

ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು
ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ
ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ
ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ
ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ...

12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ಸರಳ ಸುಂದರ ವಚನವನ್ನು ಅಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಇಂದು ಜೆ. ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮನಮುಟ್ಟುವ, ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುವ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕನಸಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಕೃತಿ.ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಣದ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಕಲೆ ಕಥಕ್ ಶೈಲಿಯ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮೆರಗು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ವಚನ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ರಾಗ ಪೋಣಿಸಿ ತಾವೇ ರಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಯನ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಮಸಾನಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Anoop Seelin
ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್ ಅವರ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಹಾಡು ಅನಾವರಣ (Photo: ETV Bharat)

ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಫಿ ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಹೊರಬಿಟ್ಟು ಗೆದ್ದಿರುವ ಜೆ.ಪಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಈ ಹಾಡು ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಡನ್ನೀಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹಾಡಿಗೆ ಕೇಳುಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ''ಮನಮೋಹಕ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು, ''ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟದ ವಚನ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪದೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ನಮ್ಮ ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಾಡಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಸವಣ್ಣ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ವಚನ
ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್
ULLAVARU SHIVAALAYAVA SONG

