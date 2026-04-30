ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ ನಟ-ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್​​ ಕಲ್ಯಾಣ್​​ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಾ ಕೊನಿಡೇಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಮಾಹಿತಿ

ಸರ್ಜರಿ ನಂತರ ನಟ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಾ ಕೊನಿಡೇಲ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.

ಪವನ್​​ ಕಲ್ಯಾಣ್​​ ಹೆಲ್ತ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನ್ನಾ ಕೊನಿಡೇಲ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 30, 2026 at 1:04 PM IST

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಈ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಇದು ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡುಮಾಡಿತ್ತು. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಾ ಕೊನಿಡೇಲ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೀಗ ನಿರಾತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾ ಕೊನಿಡೇಲ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಳಜಿ ತೋರಿದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅವರು, ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕುಟುಂಬ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದರು.

ಎಪ್ರಿಲ್ 18ರಂದು ಮೀಟಿಂಗ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯರು ಎಂಆರ್​ಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಜನ ಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆಗೂ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲೇ ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಅವರ ಸಹೋದರ - ಟಾಲಿವುಡ್​​ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ''ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟೇಬಲ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.

ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ನಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಹರಿದುಬಂದವು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಟನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.

ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ತೆಲುಗು ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಕಾಮಿಡಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್​ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರದ ಎದುರು ಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದಿತ್ತು.

