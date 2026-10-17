ಅನಿರುಧ್ ರವಿಚಂದರ್-ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮದುವೆ: ಆರತಕ್ಷತೆ ದಿನಾಂಕವೂ ಬಹಿರಂಗ
ಅನಿರುಧ್ ಕಾವ್ಯ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ಕುರಿತಾದ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 12:20 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅನಿರುಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯ ಅವರು ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ವಿವಾಹದ ಕುರಿತಾದ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಚೇರಿಯು 'ಎಕ್ಸ್' (ಟ್ವಿಟರ್)ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಾವೇರಿ ಮಾರನ್ ಅವರು, ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ.ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
Sun Group Chairman Shri Kalanithi Maran and his wife, Smt. Kavery Maran, met Hon’ble Chief Minister Shri A. Revanth Reddy at his residence in Jubilee Hills and invited him to the wedding reception of their daughter, Kavya Maran. The wedding reception of Kavya Maran and Anirudh Ravichander is scheduled to be held in Chennai on November 21. #KalanithiMaran #KavyaMaran— Telangana CMO (@TelanganaCMO) October 16, 2026
ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಾವೇರಿ ಮಾರನ್ ಅವರು, ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ.ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆಯು ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಸಹ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅನಿರುಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಅವರ ವಿವಾಹ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಜೋಡಿ ಬಗೆಗಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದವು. ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅನಿರುಧ್ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್' ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾ, "ಮದುವೆಯಾ? ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
Marriage ah? lol .. Chill out guys 😃 pls stop spreading rumours 🙏🏻— Anirudh Ravichander (@anirudhofficial) June 14, 2025
ಗಾಯಕ ಅನಿರುಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರಿಗಿದು ಡಬಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ ಟೈಮ್. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಅವರ ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟಿಸಿದ ಜೈಲರ್ 2ಗೆ ಅನಿರುಧ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಜೈಲರ್ ಮೊದಲ ಭಾಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 650 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು BMW X7 ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುಧ್ಗೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪೋರ್ಷೆ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
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