ಚಾಂದ್ ಮೇರಾ ದಿಲ್ ವಿಮರ್ಶೆ: 'ಮಾಡರ್ನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಿದೆ' ಅನನ್ಯಾ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಿನಿಮಾ
'ಚಾಂದ್ ಮೇರಾ ದಿಲ್' ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 22, 2026 at 5:18 PM IST
ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಭಿನಯದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಚಾಂದ್ ಮೇರಾ ದಿಲ್' ಇಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿವೇಕ್ ಸೋನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಜೋಡಿ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ಪ್ರಮುಖ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಕೆಲವರು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿರಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Looks like #ChandMeraDil understands modern relationships better than most recent Bollywood romances.#Lakshya #AnanyaPanday #Bollywood https://t.co/92M7ZE6Uqp pic.twitter.com/s7pBLwHqCz— Akash Patil (@AkzPatil) May 22, 2026
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಾಂದ್ ಮೇರಾ ದಿಲ್ ಆಧುನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#ChandMeraDil ⭐⭐⭐⭐— Sagar Talkies (@SagarTalkies) May 22, 2026
Soulful romantic film that truly connects ❤️#Lakshya is outstanding in an intense romantic role while #AnanyaPanday delivers one of her best performances yet 💥
Beautiful music,strong emotions heartfelt chemistry make this a pure big-screen experience pic.twitter.com/XpwNkhdnNW
ಸಿನಿಮಾಗೆ 4 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಮುಖ ನಟರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ, "ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಣಯ ಚಿತ್ರ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ. ಸುಂದರ ಸಂಗೀತ, ಬಲವಾದ ಭಾವನೆಗಳು, ಹಾರ್ಟ್ಫೆಲ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️#ChandMeraDil SPRINGS A SOLID SURPRISE and packs a SOLID IMPACT. A big thank you to the makers to keep the core story under wraps, you will be surprised with the happenings, as everything was under wraps before release, and you wouldn't have expected this.… pic.twitter.com/OeK6SpXAWJ— Het Tanna (@HetTannaHere) May 22, 2026
ಹಲವರು ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಂಭಿವಿಸುವ ಎಮೋಷನಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಚಾಂದ್ ಮೇರಾ ದಿಲ್ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರಣಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾಧುರ್ಯದಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜನರನ್ನು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
#ChandMeraDil : A heartfelt romantic drama that surprises with its emotional depth.— Sumit Kadel (@SumitkadeI) May 22, 2026
Rating- ⭐️⭐️⭐️🌟 (3.5 Stars)
Chand Mera Dil works because it goes beyond the cliches of a conventional romance and delivers an emotionally layered high voltage drama that catches you off… pic.twitter.com/uUBKWR58bE
"ಚಾಂದ್ ಮೇರಾ ದಿಲ್ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರಣಯ ಕಥೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಗೀತ, ಹಾರ್ಟ್ಫೆಲ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಸದಾ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಬೋ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.