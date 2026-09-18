ಅನಂತ್ ನಾಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗರಿ: 'ರಾಜಕೀಯದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ' - ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಸಂದರ್ಶನ
Sundar Raj Interview: ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದಿದ್ದು, ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 1:26 PM IST
ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್. ಸುಮಾರು 5 ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಚಂದನವನದ ಮಹಾನ್ ನಟನಿಗೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾದ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರ ಸಂಜೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ವಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಹೇಗಾಯ್ತು?
''ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಬಹುದು. ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ. ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿ.ಆರ್.ಸಿಂಹ, ಬಿಂದು ಜಯದೇವ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ, ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಮುಖ, ಅತಿ ಸುಂದರ ಮುಖ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಬಂದ ನಂತರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಇದು. ಸಖತ್ ಯಂಗ್ ಲುಕ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಂಬ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು''.
''ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ. ಅವರ ಆ ನಡತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ, ಅನ್ವೇಷಣೆ ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು. ನಮ್ಮ ಆಗು-ಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಊಹಾಪೋಹಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹಾಗಾಗಿ, ಇವರನ್ನು ನಾನು ನಂಬಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು'' ಎಂದು ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ತಡವಾಯಿತಾ?
''ಈಗಾಗಲೇ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ! ಎಷ್ಟೋ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಬಂದಿವೆ. ಆದ್ರೆ, ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾದವರಿಗೆ! ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು 72ನೇ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಲಿಗೆ 3ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ! ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ವಿ.ಕೆ.ಮೂರ್ತಿ ಬಳಿಕ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ವಿಷಯ'' ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
''ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ (ನಾಗ್ ನಿವಾಸ) ಬಂದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಏಕಂದ್ರೆ, ಅವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದವರು, ಕಷ್ಟ-ಸುಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ನೋವಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಮೇಘನಾಗೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಚಿರುನೂ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಭಿನಂದಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇನ್ನೂ, ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಬರೋದಿದೆ, ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಬರೋದಿದೆ, ಉದ್ಯಮದವರೆಲ್ಲರೂ ಬರುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಬಂದಾಗಲೂ ನಾನೂ ಬರುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದರು.
ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು. ನನಗೆ ಇದೊಂತರ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ' ಇದ್ದಂತೆ. 'ಎನಿ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಹೌಸ್'. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ದಂಪತಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂದು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದೀವಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ನಟ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು.
ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಜೋಷಾಯ್
ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಹಾಗೂ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಪತ್ನಿ ನಟಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಜೋಷಾಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ವರ್ಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಖುಷಿ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದರೂ, ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಲು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಖುಷಿ ಪಡುವ ವಿಚಾರ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ.
ನಾನು ಅವರ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ 12 ಸೂತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು - ಏನಮ್ಮಾ ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ 12 ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಜೋಷಾಯ್ ಅವರು ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಹಿರಿಯ ನಟನನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ, ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
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