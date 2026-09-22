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ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅನಂತ್​ ನಾಗ್​: 5 ದಶಕಗಳ ಕಲಾಸೇವೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ

72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು 2024ರ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.

Anant Nag Received Dadasaheb Phalke Award 2024
ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಟ ಅನಂತ್​ ನಾಗ್​ (PIB)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 5:53 PM IST

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Updated : September 22, 2026 at 6:00 PM IST

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ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಸುದೀರ್ಘ, ವಿಶಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದನವನದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಏಕ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡಮಾಡುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾದ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಎವರ್​ಗ್ರೀನ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.​ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಗಣ್ಯರು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸೇರಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

Anant Nag Received Dadasaheb Phalke Award 2024
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅನಂತ್​ ನಾಗ್ (ANI)

ಅನಂತ್​ ನಾಗ್​ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ: 1948ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ (ಅನಂತ್ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ), ಕಳೆದ 5 ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಕನ್ನಡ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 78ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್.ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ಬಂದ 'ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಹೋದರ ದಿ.ಶಂಕರ್​ ನಾಗ್​ ಕೂಡಾ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. 1986ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸೀರಿಸ್​​ ಅಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ನಟನಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಬಹುತೇಕ ಮೇರುನಟರಂತೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ತಮ್ಮ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಸಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಾಟಕವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸರಿ - ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

ವೈ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮತ್ತು ಜಿ.ವಿ.ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಗಣ್ಯರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ, 'ಸಂಕಲ್ಪ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 1973ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡರೆ, 1974ರಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಬೆನೆಗಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅಂಕೂರ್' ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಅನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್​​ ಲುಕ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ನಂತರ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಗೊಂಡು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 2023ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು.

Anant Nag Received Dadasaheb Phalke Award 2024
ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್​ ನಾಗ್ (PIB)

ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಐದು ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ 3ನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ 'ಪದ್ಮಭೂಷಣ'ವನ್ನೂ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅಂತಹ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಅನಂತ್​ ನಾಗ್​ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅನಂತ್​ ನಾಗ್​, ''ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ, ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಗೌರವ': ದಾದಾಸಾಹೇಬ್​ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಅನಂತ್​ ನಾಗ್​ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ

Last Updated : September 22, 2026 at 6:00 PM IST

TAGGED:

ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ನಟ ಅನಂತ್​ ನಾಗ್​
72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಅವಾರ್ಡ್​
ANANT NAG PHALKE AWARD

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