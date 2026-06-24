'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಆ ದಿನಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ, ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಲ್ಲ: ನಿರ್ದೇಶಕ
ಬರಹಗಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ.
Published : June 24, 2026 at 3:20 PM IST
'ಆ ದಿನಗಳು', 'ಆಟಗಾರ', 'ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯೂ' ಹೀಗೆ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ತನ್ನದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ, ಇದೀಗ 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ದಿನಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ ತೋರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾ?, ಆ ದಿನಗಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ನಂಟು?, ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬಿದ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಏನು?.. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಆ ದಿನಗಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬಲರಾಮನ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಏನಾದರೂ ನಂಟಿದೆಯಾ?
ನಾನು ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಆ ದಿನಗಳ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ. ಆದರೆ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ. ಆ ದಿನಗಳು ಸಿನಿಮಾ 1985ಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ 1986ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಸಿನಿಮಾ 1980ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ 1990ರ ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ದಶಕ ಇದೆಯಲ್ಲಾ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ದಶಕ. ಆ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರೈಂ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಈ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
- ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಟನಿಗಾ?:
ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರು ಬಲರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಬಂದಿದ್ರು. ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಬಲರಾಮ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಊರಿನವರು. ಅವರ ತಾಯಿ ನಿಜವಾದ ಬಲರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಜವಾದ ಬಲರಾಮನ ಬಯೋಫಿಕ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿಜ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಲರಾಮನ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನೈಜ ಕೆಲ ಘಟನೆಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಟೀವ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಿ ಮ್ಯಾಟಿಕ್.
- ಬಹುಭಾಷಾ ನಟರಾದ ಆಶಿಷ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಅತುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಹೇಗೆ?
ಆಶಿಷ್ ಮತ್ತು ಅತುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದವರು. ನಾನೂ ಕೂಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದವ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಟಕದವರ ಜತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಇಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಆ ದಿನಗಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನಂಥ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಅವರ ಜತೆಗೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ.
- ಬಲರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಮೇಕ್ಓವರ್ ಅಂತಾ ಏನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ?
ವಿನೋದ್ ಮೊದಲೇ ಫಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಬಲರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆ ರೀತಿ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ವಿನೋದ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಿಭಾಯಿಸುವ ನಟ. ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಲರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ.
- ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದ ವಿಚಾರವೇನು?
ಬಲರಾಮನ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30 ತಿಂಡಿ, 11.30. ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ, 2.30 ಊಟ ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಊಟ. ಹೀಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿಸುವ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಒತ್ತಡದಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ, ಲೋ ಬಿಪಿ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಗಾಸಿಪ್ಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು. ಆ ರೀತಿ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಪಿ ಲೋ ಆಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾಲ್ಕು ಕೆಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಚೈತನ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
- ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ?:
ನನಗೆ ಆ ದಿನಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ನನಗೆ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ರೌಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚು, ಲಾಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರೌಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದರು. ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ನೋವಿನ, ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾನವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಡುತ್ತೇವೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ರೀಲ್ಸ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೋಡುಗರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ವಾ?:
ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಜ. ಆದರೆ ನಾನು ಆ ದಿನಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. 18 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಲ್ಗಳು ಆಗಿವೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಎಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟರಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಸೀಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯ.
- ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕೂಗು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿರಾ?
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೀ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಬದಲು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡದರಲ್ಲಿಯೇ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಎಲ್ಲರು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟುರೇ ನಾಟಕ, ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ.
- ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಗೆರೆಯಾ ಅಂತಾ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಾಂಬಾಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆರನೇ ಶತಮಾನದ ಕಥೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಆ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ಆನಂದ್ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಅತುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ, ಆಶೀಷ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
ಪದ್ಮಾವತಿ ಫಿಲಂಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಯರಾಂ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣ್, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್. ಹೆಚ್.ಸಿ.ವೇಣು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಸಂಕಲನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದ್ದು ಇದೇ ತಿಂಗಳು 26ಕ್ಕೆ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
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