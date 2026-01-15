ETV Bharat / entertainment

'ನೀವೇನು ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ': ದರ್ಶನ್​ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕುದುರೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು​​​ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Vijaya Lakshmi with Darshan horse
ದರ್ಶನ್​ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕುದುರೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ (Photo: ETV Bharat)
January 15, 2026

ಮೈಸೂರು: ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳವರೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ​​ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದರ್ಶನ್​​ ಅವರಿಂದು ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದು, ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್​ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್​​ಗೆ ''ಪ್ರಾಣಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೀವು ಯಾರೆಂಬ ನಿಜವಾದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಡಿ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್​ ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅತ್ತಿಗೆ. ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಬೇಜಾರು. ಬಾಸ್ ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್​​ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೋರ್ವರು 'ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ, 'ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮೈಸೂರಿನ ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪಯ್ಯನಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಾರ್ಮ್​ ಹೌಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಾಯಲಿವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಫಾರ್ಮ್​​ ಹೌಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು‌. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಈ ವರ್ಷ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನ, ವಕೀಲರ ಕಚೇರಿ ಅಂತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲೆದಾಡಿದರು‌. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಹೊರಬರುವಂತಾಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 11ರಂದು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಕೂಡಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾಯಕ ನಟನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಗದ್ದಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್​ ವೀರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ​ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುತೇಕ ಪಾಸಿಟಿವ್​ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್​​ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್​​ ಮನತುಂಬಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು.

