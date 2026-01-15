ETV Bharat / entertainment

8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ‌ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ: 'ಪೀಕಬೂ' ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಇವರೇ ನೋಡಿ

ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಯಕ ನಟನನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

Actress Amulya
ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 15, 2026 at 3:07 PM IST

2 Min Read
ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 'ಪೀಕಬೂ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಜು ಸ್ವರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2025ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್​​ ಆಗಿತ್ತು. ನಾಯಕ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಲುಕ್ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಅಮೂಲ್ಯ ಟೀಸರ್‌ ನಂತರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ? ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೂ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಾಯಕ ನಟನನ್ನೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿತೆರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರೀಗ ಪೀಕಬೂ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್​​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ "ರಿಷಭಪ್ರಿಯ'' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕಿರು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀರಾಮ್, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ, ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೂ ಮಿಂಚಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಗಜಾನನ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರೀಗ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೊತೆ ಪೀಕಬೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಪೀಕಬೂ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ರಿವಿಲ್‌ ಟೀಸರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್‌ ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲುಕ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ್‌ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಪೀಕಬೂ ಎಂದರೇನು? ಮಂಜು ಸ್ವರಾಜ್‌ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್​​​​ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪೀಕಬೂ ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ.

ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್‌ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೀಕಬೂ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್‌ ಬಾಬು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ವೀರ್‌ ಸಮರ್ಥ್‌ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜು ಸ್ವರಾಜ್‌ ಅವರು ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್‌ ಕಟ್‌ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೆಂಚಾಂಬಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್‌ ಕೆಂಚಾಂಬಾ ಈ ಪೀಕಬೂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಿರಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ, ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​ ಹಿಟ್​​ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದರು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್​ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭವೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವುಳಿದರು. ಇದೀಗ ಪೀಕಬೂ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಶೀಘ್ರವೇ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

