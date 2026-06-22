ಕೇರಳ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ 'AMMA' ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಸೇರಿ 17 ಸದಸ್ಯರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ!
ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ನೇತೃತ್ವದ 17 ಸದಸ್ಯರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಪಿಶಾರೋಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 22, 2026 at 10:01 AM IST|
Updated : June 22, 2026 at 10:14 AM IST
ಎರ್ನಾಕುಲಂ (ಕೇರಳ): ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ (Association of Malayalam Movie Artists/AMMA)) ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದ ನಂತರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ 17 ಸದಸ್ಯರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ಭಾನುವಾರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದೆ.
2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 31 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಮಿತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಘದೊಳಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುವ ನಡುವೆ ಈ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು 'ಅಮ್ಮಾ'ದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಎರಡಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೆಡವಲು ಪಿತೂರಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಕು ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ವರ್ಗ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ, ವಿವಾದಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ವಿವಾದ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮೆನನ್ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. "ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಉನ್ನಿ ಶಿವಪಾಲ್ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಮೆನನ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಟ ಬಾಬುರಾಜ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಕ್ರಮಗಳು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ, ಅಮ್ಮದೊಳಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿವೆ.
ಇನ್ನು, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಪಿಶಾರೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಟ ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣಪ್ರಭಾ, ಸಾದಿಕ್, ಆಶಾ, ಅರವಿಂದ್, ರೋನಿ, ಕಲಾಭವನ್ ಶಾಜೋನ್, ದೇವಿ ಮತ್ತು ಚಂದನಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅವಧಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
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ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಿಸಿ ವಿಷ್ಣುನಾಥ್, ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿಖರ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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"ಅಮ್ಮ ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ, ಅವರು ಕೇವಲ ನಟರು. ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.