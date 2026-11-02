'ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತೇನೆ': ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್
ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗದಿರಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 5:26 PM IST
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದನ್ನು ಬೇಕಂತಲೇ ತಪ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತೇನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದಾಗ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ವಿಝ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ'ಯಲ್ಲಿ ನಟ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ, ಈ ಸಂಗತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕಲಾವಿದರು ತಂದೆ-ಮಗನ ಸಂಬಂಧ, ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಬೇಷರತ್ತಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದರು.
ಶೋನಲ್ಲಿ, ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ರಣ್ಬೀರ್ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಮಿತಾಭ್ ತಮ್ಮ ಮಗನ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಬಳಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಮೂಲಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀರೋ ಎಂದು ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗದಿರಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ನೋಡಿ, ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು, ಕೋಟಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಟೀಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ವಿಫಲವಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಟೀಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಟೀಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸರಿತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ 'ಯುವ', 'ಸರ್ಕಾರ್', 'ಗುರು', 'ಕಭಿ ಅಲ್ವಿದಾ ನಾ ಕೆಹನಾ', 'ಜಮೀನ್' ಮತ್ತು 'ಬೋಲ್ ಬಚ್ಚನ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದರೂ ತಂದೆಯಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೆಪೋಟಿಸಂ ಚರ್ಚೆ ನಟನ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಿತು ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾಮಾಯಣ' ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್: ಭಾರತದಲ್ಲೇ 11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್, ₹50 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿತು ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ!
ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ತಂದೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರತೀ ಭಾನುವಾರ ಬಿಗ್ ಬಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ಪ್ರೂಫ್ ಗಾಜಿನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪುತ್ರ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯೇ ಇದ್ದದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತಂದೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ ಮುಂಚುಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ: ಬುಲೆಟ್ಪ್ರೂಫ್ ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ನಿಂತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್