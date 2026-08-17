ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಜಾತಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ವಿರೋಧ: 'ಬಚ್ಚನ್' ಸರ್ನೇಮ್ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಇದು!
ಬಚ್ಚನ್. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಗ್ ಬಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಸರ್ನೇಮ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. 'ಬಚ್ಚನ್' ಉಪನಾಮವಾಗಿ ಏಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 11:15 AM IST
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸರ್ನೇಮ್ ಹಿಂದಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಹರಿವಂಶ್ ರಾಯ್ ಬಚ್ಚನ್, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ "ಬಚ್ಚನ್" ಅನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಉಪನಾಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಸೀಸನ್ 18ರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಶೋಲೆ ನಟ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧಿ ಡಾ.ಜಾಗೃತಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಚ್ಚನ್ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಬಚ್ಚನ್, ''ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಅದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಶಾಲೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ನಾನು ಕಲಿತ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಇದೆ. 'ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. 'ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಯಾವುದು?' ಎಂದು ಕೇಳುವ ಅಂಕಣವಿತ್ತು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು, 'ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಬಚ್ಚನ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. ಜಾತಿ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಟ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 1942ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಅಲಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಹರಿವಂಶ್ ರಾಯ್ ಬಚ್ಚನ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಕೃತಿ 'ಮಧುಶಾಲಾ'ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಬಾಲಾ, ಮಧುಕಲಶ, ನಿಶಾ ನಿಮಂತ್ರನ್, ಸತ್ರಂಗಿಣಿ ಮತ್ತು ಕವಿತೆಗಳಾದ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಮತ್ತು ಜೋ ಬೀತ್ ಗಯಿ ಸೋ ಬಾತ್ ಗಯಿ ಸೇರಿವೆ. 1976ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. 1965ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹರಿವಂಶ್ ರಾಯ್ ಬಚ್ಚನ್ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರ ತಾಯಿ ತೇಜಿ ಬಚ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ತೇಜಿ ಸೂರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ಲ್ಯಾಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅದು ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಪಂಜಾಬಿ ಸಿಖ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಮತ್ತು ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಕಲಿತರು. ಅವರು ಲಾಹೋರ್ನ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹರಿವಂಶ್ ರಾಯ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಬಳಿಕ 1941ರಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದ ತೇಜಿ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ನ ಹರಿವಂಶ್ ರಾಯ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಹಿಂದಿ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಜಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ (ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ) ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಓರ್ವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್.
ವೃತ್ತಿಪರ ರಂಗ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸಾಥ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ನಂತರ 70 ಮತ್ತು 80ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಝಂಜೀರ್ ದೀವರ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಕಲಾ ಪತ್ತರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು.
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ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಅಮಿತಾಭ್ 70ರ ದಶಕದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಐಕಾನ್ ಜಯಾ ಬಹದ್ದೂರಿಯವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್, ಸೊಸೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬಚ್ಚನ್ ಸರ್ನೇಮ್ನಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ.