ETV Bharat / entertainment

'ಅದ್ಭುತ ಸೂರ್ಯ, ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಿಲ್ಲಿ ದಾಂಡನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ': ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್ ಶ್ಲಾಘನೆ

15ರ ಹರೆಯದ ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Amitabh Bachchan Lauds Vaibhav Sooryavanshi
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್ ಶ್ಲಾಘನೆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 30, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ತಂಡದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಬಿಗ್​ಬಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮಿತಾಬ್​ ಬಚ್ಚನ್​ ಸಹ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು ಡೇರಿಂಗ್​ ಆಂಡ್​ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್​ ವೈಭವ್​ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದ ಮುಲ್ಲನ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಶತಕ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ 18.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 215 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೋತರು ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕವೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಘರ್ಜಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 96 ರನ್​ಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿದ್ದ ಅವರು ಕೇವಲ 4 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ವೈಭವ್​ರ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಂಡ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೈಭವ್ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಆಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೆಜೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಿಗ್​ಬಿ ಅಮಿತಾಭ್​​ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಸೀಸನ್​ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಮಿತಾಭ್​​ ಬಚ್ಚನ್, 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಣ್​​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್​ ಬದಲು, FWICE ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ': ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಖಡಕ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು "ಅದ್ಭುತ" ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಬಿಗ್​ಬಿ​​, ಹದಿಹರೆಯದವ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಟಿ 5756(i) - ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - 15 ವರ್ಷದ ಅದ್ಭುತ. ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಗೋಲಿ ಅಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ದಾಂಡು ಸಹ ಆಡಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್​ ಪರಾಗ್​ ಸಹಾ ವೈಭವ್​ ಆಟವನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತವಿಲ್ಲದೇ ಯಾವ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ': ಇದು ರವಿಚಂದ್ರನ್​​ರ 'ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ರಯಾಣ'

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಶನ್​ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಡಿದ 16 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 776 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್​ 79 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಸ್​ ಗೇಲ್ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 69 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.

TAGGED:

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್
ಐಪಿಎಲ್​ 2026
AMITABH BACHCHAN LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.