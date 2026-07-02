Watch: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 2, 2026 at 4:03 PM IST
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ, ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತೀವ್ರ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ-ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಜುಹು ಬಂಗಲೆ ಜನಕ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್ ಅವರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಓರ್ವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜುಹುಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನಿರಂತರ ಮಳೆಯ ನಂತರದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಂಗಲೆಯ ಜನಕ್ ಹೊರಗೆ ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆನೀರು ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ ನಿವಾಸದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ, ನಗರದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳು ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಜಲಾವೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮುಂಬೈನ ಕೆಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ.
ಪ್ರತೀ ಭಾನುವಾರ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಭೇಟಿಗೂ 2 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಈ ವಾರದ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟ ಮುಂದೆ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ, ನಟಿ ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್ ಕಳೆದ ದಿನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಾದ್ಯಂತ ನೀರು ಹರಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರು ಇದು ಮಳೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿದ್ದಲ್ಲ.
ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ, "ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿ (ನಝರ್) ಸಂತೋಷ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿ" ಎಂದು ಕೂಡಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ಅಶ್ನೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ''ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ವಿಭಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ! ಇದು ಪೈಪ್ ಒಡೆದ ಕಾರಣ (ಮಳೆನೀರು ಅಲ್ಲ) ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಸೈಟಿಯ ನಮ್ಮ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಹೌಸ್ಕೀಪಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಫರಾ ಖಾನ್ ವಿಶೇಷ ವ್ಲಾಗ್ಗಾಗಿ ಅಶ್ನೂರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ತಾನು ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ 3.5-BHK ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಮನೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.