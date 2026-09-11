ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ 'ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2'ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭರಪೂರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 'ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2' ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂದು ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭರಪೂರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 4:53 PM IST
ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ. 90ರ ದಶಕದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ. ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವೂ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್, ಸಾಂಗ್ಗಳಿಂದಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2 ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ 1997ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಈ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2ಗೂ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ಬಹುತೇಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಥಾಹಂದರವೇನು? ಎಐ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ನುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್, ಪತ್ನಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದ ಗಂಡ ನಿನಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ. ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಮಗಳು ಸಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀತು ಸಿಂಗ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಿತ್ತ ಶಾನ್ವಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಹಳೆಯ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಪ್ರೀತಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎದುರು ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನುಡಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳ ತಿಕ್ಕಾಟ ಶುರು. ನುಡಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾಳೆ? ಕೊನೆಗೆ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ? ಎಂಬುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ.
ಇದೊಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ನುಡಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್, ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ರೀತು ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೂಡಾ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಕೊಂಚ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2 ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಈ ಚಿತ್ರ ಸಹನಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಸುಮಧುರ ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು, ಮನೋಮೂರ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಅವರದ್ದು. ಎಸ್ಕೆ ರಾವ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಸೊಗಸು. ಶ್ರೀ ಕ್ರೇಜಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಸಂಕಲನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಯೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಶೋಭ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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