'ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ': ಮಲತಾಯಿ ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2025 at 12:14 PM IST
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ' ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಅಮಲಾ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ಅಖಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಮಲಾ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಮಗ ಅಖಿಲ್ ಅವರ ಪಾಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮನದಾಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆ ವಿಷಯಗಳೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ಅಮಲಾ ಅವರನ್ನು 1992ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಪುತ್ರ.
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಮಲಾ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ (ನಾಗಾರ್ಜುನರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ) ಜೊತೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮಲಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಿಜವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಅಮಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಯುವಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದನು. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಪರಸ್ಪರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅಮಲಾ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಲಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಚೈತು ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು. "ಚೈತು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸದಾ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಅಮಲಾ ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅಖಿಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದೆವು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಲಿ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಡಿ" ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈಗ ಚೈತು ಮತ್ತು ಅಖಿಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪೋಷಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಮಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.