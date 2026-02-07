ಆಲ್ಫಾ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣ: ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟ ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ
ಆಲ್ಫಾ MEN LOVE VENGEANCE ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.
Published : February 7, 2026 at 2:53 PM IST
ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಆಲ್ಫಾ MEN LOVE VENGEANCE ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓರಾಯನ್ ಮಾಲ್ ಲೇಕ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅವರು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದರು.
ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ, 'ಆಲ್ಫಾ' ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ. ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ತಯಾರಿ ಕಂಡು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡದ ಶ್ರಮ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
ಯುವ ನಟ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ನಾನು ನಾಯಕನಾಗಲು ಅವರ ನಟನೆಯ ಉಗ್ರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅವರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣವಾಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನೂ, ನಾಯಕ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಈಗ ಈಡೇರಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸಹಕಾರ ಅಪಾರ. ಅಚ್ಯುತಕುಮಾರ್, ಅವಿನಾಶ್ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಟರ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದು ಸಂತಸವಾಗಿದೆ. ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್, ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಸರ್, ಟ್ರೇಲರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು ಎಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ವಿಜಯ್ ಅವರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈವರೆಗೂ ಮಾಡಿರದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್" ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್.
ನಾಯಕಿಯರಾದ ಆಯನಾ, ಗೋಪಿಕ ಸುರೇಶ್, ಕಲಾವಿದರಾದ ಅವಿನಾಶ್, ಅಚ್ಯುತಕುಮಾರ್, ವಿನಯ್ ಬಿದ್ದಪ್ಪ, ಗಿರಿರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವಿದ್ದು, ಗಾಯಕ ವ್ಯಾಸರಾಜ್ ಸೋಸಲೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಷಣ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಮರ್ ಅವರ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ಮಾಸ್ತಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. L A ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
