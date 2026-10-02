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ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್: ಅಜ್ಜನ ಜನ್ಮದಿನದಂದು 'ಐಕಾನ್ಜಾ' ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ದಿ.ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮವಾರ್ಷಿಕೋತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ನೂತನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಫೀಸ್ 'ಐಕಾನ್ಜಾ'ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Allu Arjun Inaugurates New Office 'Iconza'
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಫೀಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2026 at 1:24 PM IST

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ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್​​ನಿಂದಲೇ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ‌ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ, ಹಿರಿಯ ನಟ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ದಿ.ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನೂತನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಫೀಸ್ ಐಕಾನ್ಜಾಗೆ (ICONZA) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತರು ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೇವಲ ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ವಿನ್ಯಾಸಗಳತ್ತ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Allu Arjun Inaugurates New Office 'Iconza'
ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ (ETV Bharat)

ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ, ಈ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಸಿನಿಯಾತ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸದಾ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದೇ ಈ ವಿನೂತನ ಪಯಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.‘

ಐಕಾನ್ಜಾ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸದೇ, ನವೀನ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಹಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳ ಚರ್ಚೆ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌‌ಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಉಳಿಯದೇ ಸೃಜನಶೀಲ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ಐಕಾನ್ಜಾ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

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ಇನ್ನೂ ನಟನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಗಿನ್ನೆಸ್​​ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಕಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವ AA23 ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ಪುಷ್ಪ 3 ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

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