'ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು': ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕರುನಾಡಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅನಂತ್ ನಾಗ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ, 'ಇದು ನನಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಹೇಳಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 10:15 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟ ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 5 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ದೊರೆತ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವು, ಭಾರತದ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇನೋ. ಈ ಭಾವನೆ ಕನ್ನಡದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಂದುವರಿದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಮನ್ನಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರು.
"ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ, ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಗೌರವವನ್ನೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ, 'ಇದು ನನಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ನಟ - ನಟಿಯರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರಲ್ಲದೇ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು. "ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
#WATCH | Bengaluru, Karnataka: On Dadasaheb Phalke Award conferred on him, actor Anant Nag says, "...I am thankful...Last year, when I got Padma Bhushan, and the Dadasaheb Phalke Award this year - I dedicate it to the people of Karnataka and Kannadigas...PM tweeted this, and that… pic.twitter.com/Gm15cmsJEW— ANI (@ANI) September 16, 2026
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನೂ ನಟ ಈ ವೇಳೆ ವ್ಯವಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಲೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪೂರಕವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು ಎಂದರು.
"ನನಗೆ 12 ವರ್ಷವಿದ್ದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಮರಳಿದಾಗ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ಇದೇ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್) ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ವಾತಾವರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನು ಭಾರತದ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗರಿಮೆ, ಮೇರು ನಟ ಶ್ರೀ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾದ 'ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -2024' ಲಭಿಸಿರುವುದು ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮತ್ತು ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣ.— DK Shivakumar (@DKShivakumar) September 16, 2026
ತಮ್ಮ ನೈಜ ನಟನೆ, ಸಂಯಮ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಕಲಾರಂಗವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ… pic.twitter.com/t4351ZWbXm
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ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಂದನೆ: ''ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗರಿಮೆ, ಮೇರು ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾದ 'ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-2024' ಲಭಿಸಿರುವುದು ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮತ್ತು ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣ. ತಮ್ಮ ನೈಜ ನಟನೆ, ಸಂಯಮ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಕಲಾರಂಗವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಗೌರವ ಕನ್ನಡ ಕಲಾಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂದ ಮಹಾನ್ ಮನ್ನಣೆ'' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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