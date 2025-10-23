ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ! ಮುಂಬರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಈ ವರ್ಷ ಎಕ್ಕ, ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಏಳುಮಲೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ತುಂಬಿದರೆ, ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರವು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನೀಡಿದೆ.
2025ರ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ವಿತರಕರು ಹಾಗೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಲೀಕರು ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾದ್ರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಥೆಯೇನು? ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ಜನ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತಿಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಕ್ಕ, ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಇಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ ತನಕ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಆಗಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ. ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳಿಸಿತು. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಸಿನಿಮಾದ ಕಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಸಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಹಸಿವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಾರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಬ್ಬರದ ಮಧ್ಯೆ ಏಳುಮಲೆ ಚಿತ್ರ ಬಂತು.. ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂತಾರ ಬಳಿಕ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು?
ಕಾಂತಾರ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭರವಸೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವವು ಅಂದ್ರೆ? ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಗೂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಸದ್ಯ ಟ್ರೈಲರ್ನಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಜೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಿಕ್ ಕೊಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
ಇನ್ನು ರಂಗಿತರಂಗ, ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹೆಚ್.ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದ 5ನೇ ಚಿತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ!. ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯಂ ಹಾಗೂ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ನಟಿ ಬೃಂದಾ ಆಚಾರ್ಯ, ದೀಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆವಿಲ್ ಹಾಡುಗಳು ಹಿಟ್ : ಇನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿವೆ. ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಿಲನ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಡಿ.12ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ 45 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವವರೆಲ್ಲಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಕ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂತರ ಅದೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಂಬೋ ಒಂದಾಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
