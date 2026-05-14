Cannes 2026: ಆಲಿಯಾ ಭಟ್​​ ಕೇನ್ಸ್​​​ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇನ್ಸ್​ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Alia Bhatt impressed fans at Cannes
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್​​ ಕೇನ್ಸ್​​​ ಲುಕ್ಸ್​​ಗೆ ಮನಸೋತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 14, 2026 at 10:31 AM IST

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್​​ನ ಕೇನ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೋಡಿಮಾಡುವ ನೋಟದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆಯೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಜೊತೆಗೆ ಬಹುತೇಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಉಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತವರ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

'ಹೈವೇ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್​ ಲುಕ್​​ನೊಂದಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಮಾರ್ಡನ್ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸೊಬಗು ಬೀರಿದ್ದು, ಮೋಡಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ನೋಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಆಫ್​ ದಿ ಇಯರ್​ ಹಿರೋಯಿನ್​​ನ ಪ್ರತೀ ನಡೆಯನ್ನೂ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಸದ್ಯ ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಮನಸೆಳೆಯುವ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ಸುಂದರ ಪೌಡರ್ ಬ್ಲ್ಯೂ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್​​ ಪತ್ನಿಯ ಆಕರ್ಷಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್​ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.

ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್​ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ, ನಟಿ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಲುಕ್‌ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನೋಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಕಿರು ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಸಿನಿಮೀಯ ಮತ್ತು ಡ್ರೀಮೀ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋಗೆ "ಆಲ್​​​ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್​" ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.

ತಮ್ಮ ಔಟ್​​ಫಿಟ್​ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಆಲಿಯಾ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲೇಸ್ ಚೋಕರ್‌ ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೋಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್​ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್​ ಟಚ್​​ ನೀಡಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತಹ ಔರಾವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.

ಆಲಿಯಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 'ಎ ವುಮನ್ಸ್ ಲೈಫ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಲೋರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಕೇನ್ಸ್‌ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಸ್ಟಮ್-ಮೇಡ್ ಶಿಯಾಪರೆಲ್ಲಿ ಗೌನ್‌ ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವವು ಮೇ 12ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 2 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಆಲಿಯಾ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಆಲ್ಫಾ'ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ವರಿ ವಾಘ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ದಿ ರೈಲ್ವೇ ಮೆನ್' ಸರಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಶಿವ್ ರಾವೈಲ್ ಇದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಆಲ್ಫಾ' ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 21ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

