'ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ' ಟ್ರೋಲ್​​​ಗೆ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತಿರುಗೇಟು: ನಟಿಗೆ ಸೋನು ಸೂದ್ ಬೆಂಬಲ

ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇನ್ಸ್​​ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ-2026ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಟ್ರೋಲ್‌ಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 15, 2026 at 4:42 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್​​ನ ಕೇನ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿಯ 5 ಬಗೆಯ ಉಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ನೋಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಸ್ಟೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ನಟಿಗೆ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸತತ ಟ್ರೋಲ್ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ನಟಿಯೇ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ, ನಟಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಲೆವೆಲ್​ನ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ನಿಂದ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ನಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಎದುರು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು, ಕೆಲವರು ನಟಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಕೇನ್ಸ್​ ಉತ್ಸವದಿಂದ ಹಲವು ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಪೋಸ್ಟ್​​ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಒಬ್ಬರು "ಎಂತಹ ಕನಿಕರ ವಿಷಯ, ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ" (What a pity, no one noticed you) ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲೋರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನ ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಏಕೆ ಕರುಣೆ ಮೈ ಲವ್​, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ'' (Why pity love? You noticed me) ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಹುತೇಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಸೋನು ಸೂದ್​ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್: ''ನಮ್ಮವರೋರ್ವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ, ಅದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿರಬೇಕು, ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು, ಹೆಡ್​ಲೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ದೃಢೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ನಿಮ್ಮ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸೊಬಗಿನಿಂದ ಸಾಗಿಸುವ ಧೈರ್ಯವೇ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರೋಲಿಂಗ್‌ಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಇತರರನ್ನು ಕೆಡವಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಕೀಪ್​ ಶೈನಿಂಗ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸರಿಯಾದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಸೋನು ಸೂದ್​​ ಇಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್​ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆ, ಟ್ರೋಲ್​ಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಟ್ವೀಟ್​ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್​ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿಯೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವವು ಮೇ 12ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮೇ 23ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್' 2027ರ ಜನವರಿ 21ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪತಿ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು​ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಆಲ್ಫಾ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ವರಿ ವಾಘ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶಿವ್ ರಾವೈಲ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಜುಲೈ 10ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

