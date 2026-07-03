Alpha ವಿಮರ್ಶೆ: YRFನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಹಲವರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿತಾದ್ರೂ ಆಲಿಯಾ - ಶಾರ್ವರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ವರಿ ವಾಘ್ ನಟನೆಯ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಲ್ಫಾ ತನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 4:52 PM IST
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ವರಿ ವಾಘ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ 'ಆಲ್ಫಾ' ಫೈನಲಿ ಇಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಂಡಿದೆ. ಶಿವ್ ರಾವೈಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ವೈಆರ್ಎಫ್ (ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್) ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏಕ್ ಥಾ ಟೈಗರ್, ಟೈಗರ್ ಜಿಂದಾ ಹೈ, ವಾರ್, ಪಠಾಣ್, ಟೈಗರ್ 3 ಮತ್ತು ವಾರ್ 2ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಂದ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೀಘ್ರವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿತು. ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ, ಅನೇಕರು ಕಥೆಯು ವೈಆರ್ಎಫ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Interval : the first half is a perfect for an origin story. Alia is brilliant, she nailed every action scene and it looked so good on the big screen, again proving her critics and haters. loved sharavri x alia sequence. far far better than last 2 spy universe movies. #Alpha https://t.co/4M4zM0WLKj— ϯαηѵεεɾ (@KindaSabrful) July 3, 2026
ವೀಕ್ಷಕರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ:
ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಆಲ್ಫಾ ಚಿತ್ರದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾರ್ವರಿ ನಟನೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವತಾರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು "ಮೊದಲಾರ್ಧವು ಮೂಲ ಕಥೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆಲಿಯಾ ಅದ್ಭುತ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಟನೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟೀಕಾಕಾರರು ಮತ್ತು ದ್ವೇಷಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಶಾರ್ವರಿ ಆಲಿಯಾ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಕೊನೆಯ 2 ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಫಾ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Entry of #HrithikRoshan turned the theatre into a growling stadium #Alpha pic.twitter.com/e3QksTsKCX— SATYAJIT (@vegbiriyani) July 3, 2026
ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನು ಘರ್ಜಿಸುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ, "ಆಲ್ಫಾ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ವಿಮರ್ಶೆ: ಕಥಾವಸ್ತುವು ಬಹು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನೋಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಈವರೆಗೆ ಬೇಸರಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳು: CGI ಮತ್ತು VFX ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ರೆಂಡರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಿಶ್ರಣ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಾನು 2ಕೆ ಲೇಸರ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, DCP ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನಾನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಲೇಸರ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು (ಥಿಯೇಟರ್) ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಶನ್, ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
#Alpha 1st half review:— Shrey Tyagi (@iamshreytyagi) July 3, 2026
Plot is a combination of concepts from multiple Hollywood movies, but if you ignore that, it’s not bad at all… quite interesting to watch, not getting bored at all until now. It’s very tightly edited.
Some technical details:
• CGI and VFX looks good…
ಕಥೆ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿ: ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಬದಲು ಬಲವಂತವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆಲ್ಫಾ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಮನೋರಂಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೂ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ!" ಎಂದು ಓರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#Alpha Hrithik Roshan's cameo is entertaining and will likely please fans, although it comes across as somewhat forced and inserted primarily for fan service! pic.twitter.com/rx4RfIbohg— Mr Famous (@MrFamous124) July 3, 2026
"ಲೇಝಿ ರೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಡ್-ಏಡ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಕಬೀರ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರವು ಬಲವಂತವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
"ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ್ಕವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Star power shouldn't be used as a band-aid for lazy writing. Loved Kabir, but the cameo is obviously incredibly forced. This shitty Universe needs to connect its dots organically or stop doing it altogether. #HrithikRoshan #Alpha https://t.co/cmd8vblO51— aForarthur (@curiouS_parth) July 3, 2026
ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ; "ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಸ್ವತಃ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಹೊಸದನ್ನು ತರುವ ಬದಲು ಅದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಓರ್ವ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೋರ್ವ ವೀಕ್ಷಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾ, "ಆಲ್ಫಾ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಮಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅವಮಾನಕರವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರ. ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
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ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರವು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
People who are talking about #HrithikRoshan cameo being the only saving grace of the movie #alpha, had they only went and made the movie #War2 a hit 😅— chand (@chandidiot) July 3, 2026
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