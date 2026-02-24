ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ - ಅಮೆರಿಕನ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್: ಟೋನಿ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್
ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ನಟ ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇಂಡಿಯನ್ - ಅಮೆರಿಕನ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 24, 2026 at 11:09 AM IST
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಗಡಿಮೀರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಾದ ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಟೋನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೇಹಗಳ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನ ಕ್ರೂರ ಲೋಕದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಅವರ ಲುಕ್, ಒರಟುತನ, ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಪೋಸ್ ಹಿಂಸೆ, ಪವರ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಾತ್ರ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
Introducing Akshay Oberoi as TONY in - A Toxic Fairy Tale For Grown-Ups#Toxic In Cinemas Worldwide from 19-03-2026#ToxicTheMovie#ToxicOnMarch19th #Nayanthara @advani_kiara@humasqureshi @rukminitweets #TaraSutaria #SudevNair @Akshay0beroi #GeetuMohandas @RaviBasrur… pic.twitter.com/DoU27Xb4pI— Yash (@TheNameIsYash) February 23, 2026
ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಲುಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಯಶ್ ಪವರ್ ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, 'ಯಶ್ ಹೆಸರು ಸಾಕು ಸಿನಿಮಾ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಲು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಬಳಿಕ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, 'ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Introducing Sudev Nair as KARMADI in - A Toxic Fairy Tale For Grown-Ups#Toxic In Cinemas Worldwide from 19-03-2026#ToxicTheMovie#ToxicOnMarch19th #Nayanthara @advani_kiara@humasqureshi @rukminitweets #TaraSutaria #GeetuMohandas @RaviBasrur @VishalMMishra @tanishkbagchi… pic.twitter.com/9fLexlRyNo— Yash (@TheNameIsYash) February 23, 2026
ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ನಟ ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲವರು ಕರ್ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೇವ್ ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಗಂಭೀರ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ಗೂ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಗೆ 3 ಹಂತದ ಭದ್ರತೆ
ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ತಾರಾಗಣ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭರ್ಜರಿ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಯಶ್ 'Ticket' ಪಾತ್ರದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿವೀಲ್
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಅನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಟೀಸರ್ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ. ಆದ್ರೆ 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್ನ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಕೂಡಾ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದೇ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
RAYA— Yash (@TheNameIsYash) January 8, 2026
Toxic : A Fairy Tale for Grown-Ups in cinemas worldwide on 19-03-2026#ToxicTheMovie pic.twitter.com/fpSdI8utAv