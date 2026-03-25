ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ವಾಮಿಕಾ: ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ 30 ವರ್ಷದ ಕಿರಿಯ ನಟಿಯರಿವರು
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕಿರಿಯ ನಟಿಯರು ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿವು ನೋಡಿ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 25, 2026 at 4:47 PM IST
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ನಟಿ ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟರು ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ಏಜ್ - ಗ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ ಅವರಿಗೆ 32 ವರ್ಷವಾದರೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ 58 ವರ್ಷ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಿಲಾಡಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, "ತೋ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಹಮ್ನೆ ಪೆಹಲೆ ದೇಖಾ ನಹಿ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಕಭಿ? (ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? ನಾವಿದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿಲ್ಲವೇ?). ಇದು ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಹ), ಅನೇಕ ಜನರು ತಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಅಥವಾ ಕಿರಿಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರು ಕಿರಿಯ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ:
ದಬಾಂಗ್ 3
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ 36 ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಚಿತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ 54 ವರ್ಷ, ಸಾಯಿ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ಗೆ 18 ವರ್ಷ.
ಸಿಕಂದರ್
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೋಡಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ 31 ವರ್ಷಗಳು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಯಸ್ಸು 59 ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು 28.
ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಾನುಷಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಜೋಡಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ 30 ವರ್ಷಗಳು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಯಸ್ಸು 55, ಮಾನುಷಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ವಯಸ್ಸು 25.
ಸೂರ್ಯವಂಶಂ
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಜೋಡಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ 30 ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ 57 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರಿಗೆ 27 ವರ್ಷ.
ಲಾಲ್ ಬಾದ್ಶಾ
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಜೋಡಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ 28 ವರ್ಷಗಳು. ಆ ಸಮಯದ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ 57 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಅವರಿಗೆ 29 ವರ್ಷ.
ಟಿಕು ವೆಡ್ಸ್ ಶೇರು
ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮತ್ತು ಅವನೀತ್ ಕೌರ್ ಜೋಡಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ 27 ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರಿಗೆ 48 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅವನೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರಿಗೆ 21 ವರ್ಷ.
ರಬ್ ನೆ ಬನಾ ದಿ ಜೋಡಿ
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೋಡಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ 23 ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ಗೆ 43 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾರಿಗೆ 20 ವರ್ಷ.
ಡಂಕಿ
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಜೋಡಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ 22 ವರ್ಷಗಳು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ಗೆ 58 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನುವಿಗೆ 36 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಘಜಿನಿ
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಸಿನ್ ಜೋಡಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ 20 ವರ್ಷಗಳು. ಘಜಿನಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ವಯಸ್ಸು 43, ಆಸಿನ್ ವಯಸ್ಸು 23.
ಹಿಮ್ಮತ್ವಾಲ
ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಜೋಡಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ 20 ವರ್ಷಗಳು. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರಿಗೆ 43 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರಿಗೆ 23 ವರ್ಷ.
ಧುರಂಧರ್
ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಜೋಡಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ 20 ವರ್ಷಗಳು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅಜುನ್ ಅವರಿಗೆ 20 ವರ್ಷ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ನಟ ನಟಿಯರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ ಅವರ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
#WATCH | Mumbai: On the 31-year age gap between him and upcoming film 'Sikandar' co-star Rashmika Mandanna, actor Salman Khan says, " they say there is a 31-year difference between the heroine and me. if the heroine and her father don't have any problem, then why do you have a… pic.twitter.com/qNBIFLNmrH— ANI (@ANI) March 24, 2025
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಈದ್ಗೆ ಸಿಕಂದರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಮೋಶನ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಏಜ್-ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಭಾಯ್ಜಾನ್, 'ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೇಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಮುಂದೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ತಾಯಿಯ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಬಳಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು, ಈದ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಸಿಕಂದರ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
