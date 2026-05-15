'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್: ಹಾಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್
ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 26, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 5:32 PM IST
ಜನಪ್ರಿಯ 'ವೆಲ್ಕಮ್' ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಮೂರನೇ ಭಾಗ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮರಳಿ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹುಚ್ಚುತನದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು, ನಾಟಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಶೈಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ತ್ವರಿತ ಹಾಸ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆವರೆಗೆ, ಟೀಸರ್ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮನರಂಜನೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಜಂಗಲ್ ಸೆಟಪ್ಸ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಶೈಲಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಸ್ಫೋಟಗಳು, ಕಾಮಿಕ್ ಚೇಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಟೀಸರ್. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಚಿತ ಕಾಮಿಕ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ನಗುವಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಟರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಟೀಸರ್ ಬೃಹತ್ ಸಮೂಹದ ತಾರಾಗಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದ್ಭುತ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, "ಹುಚ್ಚುತನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಗುವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಹುಚ್ಚು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹುಚ್ಚು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 26, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಸ್ಯಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣದೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ಜಾನಿ ಲಿವರ್, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್, ತುಷಾರ್ ಕಪೂರ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ತಲ್ಪಾಡೆ, ಅಫ್ತಾಬ್ ಶಿವದಾಸನಿ, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮತ್ತು ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಸೇರಿ ಇತರರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ನಂತರ ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಅದರ ಸಂಗೀತ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಯಾರಕರು ಉಂಚಾ ಲಂಬಾ ಕಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲ ವೆಲ್ಕಮ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಕಿರಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಜಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ' ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತಿರುಗೇಟು: ನಟಿಗೆ ಸೋನು ಸೂದ್ ಬೆಂಬಲ
ವೆಲ್ಕಮ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ತನ್ನ ಹಾಸ್ಯ, ಸ್ಮರಣೀಯ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಾಗಿ ಸದಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ನಟಿಸಿರುವ 2007ರ ಮೂಲ ಚಿತ್ರವು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಮನರಂಜನಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್ನೊಂದಿಗೆ, ತಯಾರಕರು ಅದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಣ್ಣನ 'ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿವೀಲ್: ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 24 ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ಸ್, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು!
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಂಬೈ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಎ.ಎ.ನಾಡಿಯಾದ್ವಾಲಾ, ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮನರಂಜನಾ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.