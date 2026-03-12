ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ: ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಹೇರಾ ಫೇರಿ, ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯ್ಯಾ ನೆನಪಿಸಿತು ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್
'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಟೀಸರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ವೈಬ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 12, 2026 at 2:06 PM IST
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟೀಸರ್ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಟೀಸರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಸ್ಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮರಳಿ ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಹಾರರ್-ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭರಪೂರ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ವೀಕ್ಷಕರು ನಾಯಕ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ವೈಬ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಶುರು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಟೀಸರ್ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
1 ನಿಮಿಷ-23 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟೀಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಂಗಳಪುರ ಎಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಧುಸೂರ್ ಎಂಬ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಟೀಸರ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಪಾತ್ರವು ಅದೇ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ದೆವ್ವಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಭಯಾನಕ ವಾತಾವರಣವು ನಟನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ಟೀಸರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಟೀಸರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾರರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಚ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಹೇರಾ ಫೆರಿ ಮತ್ತು ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾದಂತಹ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಟೀಸರ್ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ "ಹಳೆಯ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್" ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
The teaser of #BhootBangla brings back the classic Akshay Kumar comedy-horror vibe and it already feels like a nostalgic ride. 👻— RawMan* (@RealRawMan01) March 12, 2026
Blockbuster is coming for Superstar #AkshayKumar 🧨🔥@akshaykumar @SirPareshRawal pic.twitter.com/pAEhjAsVBV
"ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ವೈಬ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ರೈಡ್ನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ "ಓಜಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಗು... ಹಳೆಯ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವರು "ಮೂಲ ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ ವೈಬ್ಸ್" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಐಕಾನಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗರಂ ಮಸಾಲಾ, ಭಾಗಮ್ ಭಾಗ್, ದೇ ದನಾ ದನ್ ಮತ್ತು ಖಟ್ಟಾ ಮೀಠಾದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪೋಷಕ ತಾರಾಗಣವೂ ಇದೆ. ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ಟಬು, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್, ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ, ಮಿಥಿಲಾ ಪಾಲ್ಕರ್, ಜಿಶು ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ, ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ತಾರೆ ಅಸ್ರಾನಿ ಸೇರಿ ಮುಂತಾದವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ, ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಲವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಕಾಶ್ ಕೌಶಿಕ್ ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್, ರೋಹನ್ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಲಾಷ್ ನಾಯರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಾಜಿ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕ್ತಾ ಆರ್ ಕಪೂರ್, ಶೋಭಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.