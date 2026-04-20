ETV Bharat / entertainment

3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹100 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಅಕ್ಷಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ನಟನೆಯ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ'

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 3
ಅಕ್ಷಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ನಟನೆಯ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 20, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಿಲಾಡಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಅಲೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಓಪನಿಂಗ್ ನಂತರ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಏರಿಕೆಯು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಪೇಯ್ಡ್​​ ಪ್ರಿವ್ಯೂವ್​ನಿಂದ 3.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 12.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಶನಿವಾರ 19.00 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಭಾನುವಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 23.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು. ಸಂಜೆಯ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಈ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗ 58.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 69.37 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ.

3ನೇ ದಿನ ಚಿತ್ರ ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 7.00 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯು 26.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವು ಪ್ರಸ್ತುತ 95.87 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷಯ್​​ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ.

ಪಿವಿಆರ್, ಐಎನಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಪೊಲಿಸ್‌ನಂತಹ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರಪಳಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 11,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಚಿತ್ರದ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು, ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇರಾ ಫೇರಿ (2000), ಗರಂ ಮಸಾಲಾ (2005), ಭಾಗಂ ಭಾಗ್ (2006), ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯ್ಯಾ (2007), ದೇ ದನಾ ದನ್ (2009) ಮತ್ತು ಖಟ್ಟಾ ಮೀಠಾ (2010)ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.

ಈ ಕಥೆ ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಅರಮನೆ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ, ಟಬು, ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಜಿಶು ಸೇನ್‌ಗುಪ್ತಾ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ್ ಕೌಶಿಕ್ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್, ರೋಹನ್ ಶಂಕರ್, ಅಭಿಲಾಷ್ ನಾಯರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಾಜಿ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಕಪೂರ್, ಏಕ್ತಾ ಆರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.