ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಮೊದಲ ದಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
Published : April 18, 2026 at 6:29 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 12 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿಯು ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ) ಭಾರತದಲ್ಲಿ 12.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರವು 3.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 18.90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಟ್ಟು 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ 23.90 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ: ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ 3 (12.50 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಸ್ಕೈ ಫೋರ್ಸ್ (12.25 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ಹೌಸ್ಫುಲ್ 5 (24 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಅಂದಾಜುಗಳು ಜಾಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ 3ರ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮೀರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ, ಟಬು, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್, ಅಸ್ರಾನಿ ಮತ್ತು ಜಿಶು ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಮಂಗಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮದುವೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುವ ಅರ್ಜುನ್ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಅಲೌಕಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಅವನನ್ನು ಆಸ್ತಿಯ ನಿಗೂಢ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಹೇರಾ ಫೇರಿ (2000), ಗರಂ ಮಸಾಲಾ (2005), ಭಾಗಂ ಭಾಗ್ (2006), ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯ್ಯಾ (2007), ದೇ ದನಾ ದನ್ (2009) ಮತ್ತು ಖಟ್ಟಾ ಮೀಠಾ (2010)ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆಕಾಶ್ ಕೌಶಿಕ್ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್, ರೋಹನ್ ಶಂಕರ್, ಅಭಿಲಾಷ್ ನಾಯರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಾಜಿ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕ್ತಾ ಆರ್ ಕಪೂರ್, ಶೋಭಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಾಯ್ಮಾತು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.