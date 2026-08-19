2 ದಶಕಗಳ ನಂತರ 'ಹೈವಾನ್'ನಲ್ಲಿ ಸೈಫ್-ಅಕ್ಷಯ್, ತಮ್ಮದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರೀಮೇಕ್, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್: ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಸಂದರ್ಶನ
Haiwaan Director Priyadarshan Interview: ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್' ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಹೈವಾನ್' ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By Seema Sinha
Published : August 19, 2026 at 10:14 AM IST
ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್. ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಯಶಸ್ವಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮದೇ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಏಕೈಕ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಹೇರಾ ಫೇರಿ (2000), ಹಂಗಾಮ (2003) ಮತ್ತು ಭಾಗಮ್ ಭಾಗ್ (2006)ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದೀಗ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಹೈವಾನ್'ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಜನ ನಾಯಗನ್, ಕೆಡಿ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು ವಿಶೇಷ.
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್: 'ಹೈವಾನ್' ಸಿನಿಮಾ 90ರ ದಶಕದ ಮೈ ಖಿಲಾಡಿ ತು ಅನಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದೆ.
'ಒಪ್ಪಂ'ನ ಅಧಿಕೃತ ಹಿಂದಿ ರೂಪಾಂತರ ಈ 'ಹೈವಾನ್': ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂಟೆನ್ಸ್, ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಜಾನರ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಹೈವಾನ್, ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರದ್ದೇ ಆದ 2016ರ ಮಲಯಾಳಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಒಪ್ಪಂ'ನ ಅಧಿಕೃತ ಹಿಂದಿ ರೂಪಾಂತರ. ಮೂಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾನು ಕಥೆಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ': "ಹೈವಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೀಮೇಕ್ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯ್ಯಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಸದಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಗರ್ದಿಶ್ ಮೂಲತಃ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಮುಂಬೈನ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕಥೆಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ಹೈವಾನ್ಗೂ ಇದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಸ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್: ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ನಟಿಸಿದ ಗರ್ದಿಶ್ (1993) ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ 'ಕಿರೀಡಮ್'ನಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಕಟುವಾದ, ತೀವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಕ್ರೈಮ್ ಡ್ರಾಮಾ. ನಂತರ, 'ವಿರಾಸತ್' (1997) ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಾಟಕ. 2000ರ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರ 'ಹೇರಾ ಫೇರಿ' (ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆದ 'ರಾಮ್ಜಿ ರಾವ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್'ನ ರೀಮೇಕ್) ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೇ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿತು. ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಹಾಸ್ಯದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. ಹೇರಾ ಫೇರಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿತು. ಚಿತ್ರದ ಬೃಹತ್ ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಸ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಹಂಗಾಮ ಮತ್ತು ಭಾಗಮ್ ಭಾಗ್ನಂತಹ ಹಿಟ್ಗಳಿಗೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಹೈವಾನ್ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭ: "ಹೈವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನಾನು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ನಾಟಕೀಯ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಹೇರಾ ಫೆರಿಯೊಂದಿಗೆ, ನಾನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹಾಸ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಾದೆ. ಹೇರಾ ಫೆರಿ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಾನು ಹಾಸ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಂಭೀರ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ ಓರ್ವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಿಕ್ಕರು. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಹೈವಾನ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಹೈವಾನ್ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರ: ಒಪ್ಪಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಹೈವಾನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು (ಕೇರಳದ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಮರ ಕಲೆ)ದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಭಯಾನಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಯಾಮಿ ಖೇರ್, ಶ್ರಿಯಾ ಪಿಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 8ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಸಹಯೋಗ. "ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೀರೋ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಬುದ್ಧ, ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ, ಕುರುಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸೈಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಎಂದಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ನವಾಬ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿಯ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನಂತರ ನಾನು ಸೈಫ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಸರಿಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು'' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಖಾನ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್, "ಸೈಫ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರೋರ್ವ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಂತರ, ಎದುರಾಳಿ ಸೈಕೋ-ಕೊಲೆಗಾರನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ನಟನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸೈಕೋ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸಿದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್: ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ತಕ್ಷಣ, ಅಕ್ಷಯ್ ನನ್ನನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು, 'ನೀವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ದುಷ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೈಕೋ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆ, ಅವರು ಸೈಫ್ ಎದುರು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ಅಕ್ಷಯ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಸೈಫ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೈಫ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು, 'ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಕ್ಷಯ್ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ...' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಪ್ ಅಕ್ಷಯ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಟರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ತಾವೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕವರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅಭದ್ರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಟರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆಗೈದರು.
ಏಳು ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತರ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಯಿತು. "ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಪರಸ್ಪರ ತುಂಬಾನೆ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಜೊತೆ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು': "ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆ ಬಾಬಿ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಾಬಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಳುವುದಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿನಿಮಾದೊಳಗೆ ಬಂದರು.." ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಯಾವುದೇ ತರಬೇಡಿ ಪಡೆಯದೇ ನಟಿಸಿದ ಸೈಫ್: ಹೈವಾನ್ ಚಿತ್ರವು ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ನಾಯಕನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಕುರುಡುತನದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೇ ಪಾತ್ರದ ದೈಹಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ತಂದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. '''ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು, ಖಾನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ - ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಿಟುಕಿಸದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಏನೂ ಕಾಣದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಎಂದೆ''. "ಕುರುಡನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಸೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಓಡಲು... ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೀಮೆಸುಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ... ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕುರುಡರಾಗಿರುವ ಜನರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರಂತೆಯೇ ಕುರುಡರು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಬೆಳಕನ್ನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಸೈಫ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. Braille watch ಇರುವುದರಿಂದ ನಟ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಏಕೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನೀಗ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.
Legends. Reunion. Action. ⚡️— KVN Productions (@KvnProductions) August 23, 2025
Akshay Kumar & Saif Ali Khan back together in Priyadarshan’s Haiwaan. Shoot starts today!@akshaykumar #SaifAliKhan@priyadarshandir @ipritamofficial
@thespianfilms_ @ShailajaD #SatishFenn @SUPRITH_87
@DhavalJatania28 @poojashah0920 @VavvetiUsha… pic.twitter.com/ZIKnK5b363
ನಾಯಕ ನಟರ ನಡುವಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ, ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಿಕ್ನಿಕ್ನಂತಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ನಟರಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ, ನಾನು ಅವರಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಏಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ (ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ). ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರೂ ರೂಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲವೇನೋ" ಎಂದರು.
"ಇದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೌದು. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಗುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು.
ಹೈವಾನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕರ 100ನೇ ಚಿತ್ರ ಬರಲಿದೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗುರುತು 100ನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪೂಚಕ್ಕೋರು ಮೂಕ್ಕುತಿ (1984)ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದಾಗಿಸಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಕಥೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು, ಸಂಗೀತಗಾರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನ ನಡುವಿನ ಆಳ ಭಾವನೆಗಳು, ಈಗೋ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
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"ಮುಂದಿನದು ನನ್ನ 99ನೇ ಚಿತ್ರ. ಇದು ಅಕ್ಷಯ್ ಜೊತೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ 100ನೇ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನ 100ನೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ. ವಿಷಯಗಳು ಸಾಗಲಿ. ನಂತರ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು.
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ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೈವಾನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥೆಸ್ಪಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಶೈಲಜಾ ದೇಸಾಯಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡವು ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಲರ್ ಬರಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.