ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ: ಅಕ್ಷಯ್, ಸೈಫ್ 'ಹೈವಾನ್' ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ!
ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯ್ತು. ಇದೀಗ 'ಹೈವಾನ್' ಗಳಿಕೆ ತೀರಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ನಂತರವೂ ಚಿತ್ರ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 14, 2026 at 4:14 PM IST
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಉತ್ಸಾಹದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, 'ಹೈವಾನ್' ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೈವಾನ್ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 7.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೈವಾನ್ 3ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ದಿನ 1.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.
3 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|11.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ (ಒಟ್ಟು) ಕಲೆಕ್ಷನ್
|8.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ (ನಿವ್ವಳ) ಕಲೆಕ್ಷನ್
|7.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|2.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ಎರಡನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ 2.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ಭಾನುವಾರ ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ 1.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಲೈವ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು 32 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ಏರಲಿದೆ. ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಯ ಗಳಿಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವಾರದ ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಳವಳವಿದೆ. ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಿರ್ಜಾಪುರ್: ದಿ ಮೂವಿ, ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್, ಮಂದಾಡಿ ಮತ್ತು ಸರ್ದಾರ್ 2 ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಹೈವಾನ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನ ಓಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೈವಾನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ, ಸಯಾಮಿ ಖೇರ್, ಶ್ರಿಯಾ ಪಿಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್, ಶರೀಬ್ ಹಶ್ಮಿ, ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ಟಬು, ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಗೋವರ್ಧನ್ ಅಸ್ರಾನಿ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಹೈವಾನ್' ರಿಲೀಸ್: ಸೈಫ್, ಅಕ್ಷಯ್ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?
ಹೈವಾನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ 'ಒಪ್ಪಂ'ನ ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ. 'ಒಪ್ಪಂ' ಅನ್ನೂ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರವಿದು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಹಿಂದೆ ಮೈ ಖಿಲಾಡಿ ತು ಅನಾರಿ, ಆರ್ಝೂ, ತು ಚೋರ್ ಮೈ ಸಿಪಾಯಿ, ಕೀಮತ್ ಮತ್ತು ತಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿಜಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ತಶಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಂಗಳ ಗೌರಿ'ಯಾಗಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್: 'ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸೋದು ಇದನ್ನೇ' ಎಂದ ಅಭಿಮಾನಿ
ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥೆಸ್ಪಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಡಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಶೈಲಜಾ ದೇಸಾಯಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಯಿಂದ ಯುಎ 16+ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 2 ಗಂಟೆ 44 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿದೆ.