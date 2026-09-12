ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಹೈವಾನ್' ಗಳಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟು: 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೈಫ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಹೈವಾನ್' ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಸೈಫ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ.
Published : September 12, 2026 at 10:33 AM IST
ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ - ಜನ ನಾಯಗನ್ - ಕೆಡಿ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಹೈವಾನ್' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ರೀಯೂನಿಯನ್: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಲವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ನಟರ ಪುನರ್ಮಿಲನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿಜಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ತಶಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಪತ್ನಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮೈ ಖಿಲಾಡಿ ತು ಅನಾರಿ, ಯೇ ದಿಲ್ಲಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಝೂ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈವಾನ್ ಮೊದಲ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈವಾನ್ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. 3.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ (ಒಟ್ಟು) ಕಲೆಕ್ಷನ್. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 4.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 7,224+ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.
|ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|4.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರ
|3.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಹೈವಾನ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರದ್ದೇ ಆದ 2016ರ ಮಲಯಾಳಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಒಪ್ಪಂ' ಚಿತ್ರದ ರೀಮೇಕ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ನೇರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬಾರದು ಎಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್, "ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ" ಎಂದು ಕೂಡಾ ಹೇಳಿದರು.
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ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸೈಯಾಮಿ ಖೇರ್, ಶ್ರಿಯಾ ಪಿಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್, ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ಶರೀಬ್ ಹಶ್ಮಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ಟಬು, ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಗೋವರ್ಧನ್ ಅಸ್ರಾನಿ ಕೂಡಾ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥೆಸ್ಪಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಡಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಶೈಲಜಾ ದೇಸಾಯಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಯಿಂದ ಯುಎ 16+ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 2 ಗಂಟೆ 44 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿದೆ.
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