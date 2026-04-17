'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ': ಅಕ್ಷಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ನಟನೆಯ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?

ಅಕ್ಷಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು ನೋಡೋಣ.

Bhooth Bangla X Review
'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಎಕ್ಸ್ ವಿಮರ್ಶೆ
Published : April 17, 2026 at 2:51 PM IST

ಫೇಮಸ್​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್​ ಕಿಲಾಡಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಯೇ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್​ ಎಂಟರ್​​ಟೈನರ್​ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಚಿತ್ರದ ಹಾಸ್ಯ, ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ವೈಬ್ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್​ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪದದೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಎಂಟರ್​​​ಟೈನರ್​​. ರೇಟಿಂಗ್: 3½ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ - ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ - ನಗು ತುಂಬಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವೀಕ್ಷಕರು ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರ ಹಾರರ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, "ಮೊದಲಾರ್ಧ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್. ಆದ್ರೆ ದ್ವಿತಿಯಾರ್ಧ ಆ್ಯವರೇಜ್. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್​ಟೈನರ್​​" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಾಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಮೊದಲಾರ್ಧವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು, ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯಂತರದ ನಂತರದ ನಿರೂಪಣೆಯು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಥೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಷಯ್-ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​ನ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಅಂಶವೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್​ ಮತ್ತು ವಿಂಟೇಜ್ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಓರ್ವ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಗ್ರ ಪಾತ್ರವರ್ಗವೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಹಲವರು "ಜೋರಾಗಿ ನಗುವ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ" ಚಿತ್ರದ ಪೋಷಕ ತಾರೆಯರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, "ಅಕ್ಷಯ್-ಪರೇಶ್-ರಾಜ್‌ಪಾಲ್-ಅಸ್ರಾನಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಫಿಕ್ಸ್" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ವೀಕ್ಷಕ ನಾಯಕ ನಟನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ, "ಅಕ್ಷಯ್ ಯಾರ್. ಎಂಥ ನಟ. ಒಂದೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹಾರರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ನಟ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. "ಹಾಸ್ಯ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಕಥೆ, ಸಿಜಿಐ, ವಿಎಫ್​ಎಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ" ಎಂದು ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರನ್‌ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇಡಬಹುದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಇತರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಶ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾವನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್​​ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ "ನಾನ್​ಸ್ಟಾಪ್ ಎಂಟರ್​ಟೈನರ್​​" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸರಿಯಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್​​ಟೈನರ್" ಎಂದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದೆ.

ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಆರಂಭಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಾಯ್ಮಾತು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಅಕ್ಷಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ಟಬು, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್, ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ, ಮಿಥಿಲಾ ಪಾಲ್ಕರ್, ಜಿಶು ಸೇನ್‌ಗುಪ್ತಾ, ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ತಾರೆ ಅಸ್ರಾನಿ ಸೇರಿ ಮುಂತಾದವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ್ ಕೌಶಿಕ್ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್, ರೋಹನ್ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಲಾಷ್ ನಾಯರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಾಜಿ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕ್ತಾ ಆರ್ ಕಪೂರ್, ಶೋಭಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಗಮನವೀಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮೇಲಿದೆ.

BHOOTH BANGLA X REVIEW

