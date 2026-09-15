ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡ 'ಹೈವಾನ್' ಕಲೆಕ್ಷನ್: 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಸೈಫ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿನಿಮಾ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟು
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೈವಾನ್ ನಿನ್ನೆ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2026 at 11:06 AM IST
4 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ! ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಹೈವಾನ್' ತನ್ನ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ 12.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ತಾರೆಯರು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇದು ತೀರಾ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.
ಹೈವಾನ್ 4ನೇ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3,265 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಶೇ.10ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಂಡು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 2ನೇ ದಿನ 2.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, 3ನೇ ದಿನ 1.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 4ನೇ ದಿನ ಚಿತ್ರ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ 3 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 12.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 8.05 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.
4 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|12.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ (ಒಟ್ಟು) ಕಲೆಕ್ಷನ್
|9.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ (ನಿವ್ವಳ) ಕಲೆಕ್ಷನ್
|8.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಹೈವಾನ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ 'ಒಪ್ಪಂ'ನ ಅಧಿಕೃತ ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್-ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ಪಡೆದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲೂ ಸದ್ದುಗಳಿಲ್ಲ, ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಿರ್ಜಾಪುರ್: ದಿ ಮೂವಿ, ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್, ಮಂದಾಡಿ ಮತ್ತು ಸರ್ದಾರ್ 2 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2008ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ತಶಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮೈ ಖಿಲಾಡಿ ತು ಅನಾರಿ, ಆರ್ಝೂ, ತು ಚೋರ್ ಮೈ ಸಿಪಾಯಿ, ಕೀಮತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಹೈವಾನ್' ರಿಲೀಸ್: ಸೈಫ್, ಅಕ್ಷಯ್ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ, ಸೈಯಾಮಿ ಖೇರ್, ಶ್ರಿಯಾ ಪಿಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಶರೀಬ್ ಹಶ್ಮಿ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥೆಸ್ಪಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಡಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಶೈಲಜಾ ದೇಸಾಯಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಅಪ್ಪು ವಾಸವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ರಿವೀಲ್