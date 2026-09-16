ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಹೈವಾನ್' 5 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡೀಟೆಲ್ಸ್: ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ...!
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ಹೈವಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿನ್ನೆ ಕೇವಲ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 2:02 PM IST
ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಕುತೂಹಲದ ನಡುವೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಹೈವಾನ್' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಈ ನಟರು 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತೆರೆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತಾದರೂ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ನಿರಾಶದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
'ಹೈವಾನ್'ನ 5ನೇ ದಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಹೈವಾನ್' ಚಿತ್ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಕೇವಲ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟರಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಗಳಿಕೆ ತೀರಾ ನಿರಾಶದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ (ಶುಕ್ರವಾರ) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ 'ಹೈವಾನ್' 2ನೇ ದಿನ 2.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಬಳಿಕ ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೈವಾನ್ ತನ್ನ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿದು 1.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತು. ನಂತರ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಚಿತ್ರ ಕ್ರಮವಾಗಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 13.61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
|ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|13.61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರ
|10.46 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|8.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|3.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
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ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಲಯಾಳಂನ 'ಒಪ್ಪಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್. 'ಒಪ್ಪಂ' ಅನ್ನೂ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. 2 ಗಂಟೆ 44 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೈಯಾಮಿ ಖೇರ್, ಶ್ರಿಯಾ ಪಿಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್, ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ಶರೀಬ್ ಹಶ್ಮಿ, ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ಟಬು, ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಗೋವರ್ಧನ್ ಅಸ್ರಾನಿ ಇತರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥೆಸ್ಪಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಡಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಶೈಲಜಾ ದೇಸಾಯಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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