ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಹೈವಾನ್' ರಿಲೀಸ್: ಸೈಫ್, ಅಕ್ಷಯ್ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಹೈವಾನ್ಗೆ ಬಂದ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಕಥೆ, ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 1:35 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಹೈವಾನ್' ಫೈನಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅವರನ್ನು ಹಿರಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ತಾರೆಯರನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹೈವಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ಹೈವಾನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಲವಾರು ವೀಕ್ಷಕರು 'ತೀವ್ರ ಸೇಡಿನ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್' ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 4 ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ "ಅದ್ಭುತ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ, "ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತ" ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ಮನೋರಂಜನೆ, ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯು ಹೈವಾನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು "ಆಕರ್ಷಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ 3.5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕರಾಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. "ಅಕ್ಷಯ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈವಾನ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಗಾಢ ಛಾಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರ್ಪೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಚಿತ್ರದ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಥೆಯು "ಕೇಪ್ ಫಿಯರ್" (ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ) ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇಲಿಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಥೆಯು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವೆಂದು ಈ ವಿಮರ್ಶೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ "ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಲನ್" ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು "ಬವಾಲ್" ಎಂದು ಕರೆದ ವೀಕ್ಷಕ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ "ಹ್ಯೂಜ್, ಶಾಕಿಂಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್" ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಹೈವಾನ್ಗೆ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿ ಅದನ್ನು "ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿವೇಂಜ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್" ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆಯು, "ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಖಳನಾಯಕನ ನಟನೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ "ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಮ್ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. (ಹೈವಾನ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರದ್ದೇ ಆದ 2016ರ ಮಲಯಾಳಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಒಪ್ಪಂ'ನ ಅಧಿಕೃತ ಹಿಂದಿ ರೂಪಾಂತರ).
ವೀಕ್ಷಕರೋರ್ವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು "ತೀವ್ರ, ಬೃಹತ್, ರೋಮಾಂಚಕ" ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯವನ್ನು, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಮೊದಲಾರ್ಧವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, "ಒಂದು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಸಿನಿಮಾ!" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೈವಾನ್ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿತೂರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮಗಳು ನಂದಿನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಸೇಡಿನ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪಾತ್ರವಾದ ಪರಶುರಾಮ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಕ್ಷಯ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಯಿಂದ ಯುಎ 16+ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು 2 ಗಂಟೆ 44 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿದೆ.
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ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೈವಾನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥೆಸ್ಪಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಶೈಲಜಾ ದೇಸಾಯಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಚಿತ್ರದ ರೋಚಕತೆ, ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಕರಾಳ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈವಾನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
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